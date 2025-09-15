У Києві від вибуху в квартирі загинули двоє людей, ще одна постраждала

За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната.

Поліцейські з’ясовують обставини вибуху в квартирі у Дніпровському районі столиці, внаслідок якого загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Інформація про подію надійшла сьогодні близько 15:30. За попередніми даними, у приміщенні здетонувала граната. Внаслідок вибуху загинуло двоє осіб, ще одна людина постраждала", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працює слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші служби.