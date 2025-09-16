Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
До Умані почали прибувати хасиди на святкування Рош га-Шана

У 2024 році Умань відвідали близько 35 тис. вірян, таку ж їхню кількість очікують і цього року. 

Архівне фото
Фото: Lb.ua

До Умані вже приїхали понад 4000 хасидів До Умані на святкування Рош га-Шана (єврейського Нового року) наразі приїхали понад чотири тисячі хасидів, загалом очікують близько 35 тисяч вірян.

Про це повідомив Суспільному голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

"До Умані станом на 16 вересня 2025 року приїхали понад чотири тисячі хасидів. …У 2024 році Умань відвідали близько 35 тис. вірян; таку ж їхню кількість очікують і цього року", - сказав він.

Табурець зазначив, що в Умані вже діє підвищений контроль. Запроваджені обмеження на ввезення алкоголю та піротехніки, вибухових речовин та зброї. На семи вулицях Умані діють обмеження для транспорту та контрольно-пропускний режим, дозволяючи в’їзд транспортних засобів лише хасидам.

"Враховуючи торішній досвід, у нас є проблеми з дотриманням ними комендантської години, і реагуванням на повітряні тривоги. Коли така тривога лунає, не всі вони реагують. Прочани мотивують це тим, що в них в Ізраїлі теж постійна війна. І вони до всього готові", - зазначив голова ОВА.

  • Хасиди щороку приїжджають до могили цадика Нахмана в Умані, бо це місце вважається  святим, адже він заповідав своїм послідовникам щорічно зустрічати там єврейський Новий рік (Рош га-Шана). 
  • У липні український Кабмін визнав могилу цадика Нахмана в Умані пам’яткою національного значення.
