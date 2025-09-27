Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані

Рейси почнуть здійснювати з вечора суботи.

Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України

Сотні ізраїльських євреїв, переважно хасидів, які останніми днями поверталися з Умані через Румунію, застрягли без можливості повернутися до Ізраїлю. Це сталось через затори та значні затримки на прикордонних пунктах, що призвели до скасування їхніх рейсів іноземними авіакомпаніями.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Через це авіакомпанії El Al та Israir відправлять рятувальні рейси до Румунії

Зокрема, у суботу ввечері El Al планує виставити 300-місний літак з Бухареста до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві

А з ранку неділі Israir планує виконати три рейси з вільними місцями, щоб повернути 540 пасажирів з аеропортів Бакеу та Бухареста в Румунії до Ізраїлю.

  • Хасиди щороку приїжджають до могили цадика Нахмана в Умані, бо це місце вважається святим, адже він заповідав своїм послідовникам щорічно зустрічати там єврейський Новий рік (Рош га-Шана).
