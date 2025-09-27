Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані

Сотні ізраїльських євреїв, переважно хасидів, які останніми днями поверталися з Умані через Румунію, застрягли без можливості повернутися до Ізраїлю. Це сталось через затори та значні затримки на прикордонних пунктах, що призвели до скасування їхніх рейсів іноземними авіакомпаніями.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Через це авіакомпанії El Al та Israir відправлять рятувальні рейси до Румунії.

Зокрема, у суботу ввечері El Al планує виставити 300-місний літак з Бухареста до аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві.

А з ранку неділі Israir планує виконати три рейси з вільними місцями, щоб повернути 540 пасажирів з аеропортів Бакеу та Бухареста в Румунії до Ізраїлю.

Святкування юдейського Нового року в Умані (Черкаська область) пройшло без суттєвих правопорушень.

До міста Умань на святкування Рош га-Шана прибули майже 40 тисяч паломників, серед яких 38 тисяч – іноземці.