Зеленський прокоментував припущення про усунення США від війни в Україні: є конкретні контакти, я не впевнений, що нас залишають

США не бачать готовності Росії до дипломатії, але не шукають альтернатив рішенню підтримувати Україну. 

Зеленський прокоментував припущення про усунення США від війни в Україні: є конкретні контакти, я не впевнений, що нас залишають
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з пресою
Фото: ОПУ

На сьогодні є розуміння усіх, що Україна не програла війну. Україна вважає, що перемагає, оскільки Росія не досягла своїх цілей – її знищення і руйнування, сказав президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 вересня

Він впевнений, що Росія цих цілей і не досягне. В України зараз вистачає сил не дати себе окупувати і тримати фронт.

“На це вистачає сил. І ви знаєте, коли є уповільнені поставки, уповільнене фінансування. Є дефіцитні речі. На зараз вони ще до кінця не вирішені, стосовно повного фінансування, скажімо, перехоплювачів. Вже ми розгорнули сильну систему виробництва, вже є багато компаній українських, а фінансування недостатньо. На сьогодні немає достатніх сил, щоби зробити відповідні кроки”, – прокоментував президент.

На його думку, США зараз вважають, що Росія марнує час, бо втрачає багато людей і все рівно не досягне мети. 

“Америка буде допомагати Україні, щоби Росія не досягла своїх цілей, – сказав він.

Завданням України є посилення її підтримки, зокрема зброєю, якої вона поки що немає.

“Я знаю, що все одно все це буде. Питання часу. Хочеться не втрачати час, тому що ми втрачаємо наших людей. Для цього потрібно тиск президента Америки, президента Трампа, щоб посадити за стіл руських”, – сказав Зеленський. 

Він не виключив, що трактування слів президента Дональда Трампа з побажанням удачі обом сторонам і заявою про те, що Україна може повернути окуповані землі за підтримки Європи, може бути сигналом про усунення від мирного процесу. Але це лише тому, що Україна це не може контролювати. Водночас після контактів Трампа і Зеленського українські і американські військові та дипломати провели конкретні розмови про зустрічі на конкретні дати.

“Я не впевнений, що це говорить про те, що нас залишають”, – сказав він.

Контекст

Після допису Трампа про те, що Україна має воювати за допомогою Європи, деякі європейські посадовці занепокоїлися, що він збирається їх звинуватити в разі провалу в війні, писала газета Financial Times. 

Топдипломатка Євросоюзу Кая Каллас відкрито застерегла Трампа, що Європа не зможе сама нести тягар війни. 
