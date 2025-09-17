Затримали подружжя, яке підозрюють у корегуванні ударів РФ по Києву

Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали камери з віддаленим доступом для окупантів.

Контррозвідка Служби безпеки затримала подружжя, яке підозрюють у роботі на Росію та корегуванні повітряних ударів ворога по Києву. Для наведення ворожих атак зловмисники встановлювали 4G-камери з віддаленим доступом для окупантів.

Про це повідомили у СБУ.

За допомогою відеопристроїв окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн. Зокрема, рашистів цікавили координати, з яких працює українська ППО.

Затриманими є 22-річний полтавчанин та його 19-річна дружина, які шукали "легких заробітків" у Телеграм-каналах.Після вербування агенти їздили по різних містах північних регіонів України, де підшукували оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури.

Як встановило розслідування, переважну більшість "відеопасток" підозрювані облаштували на вікнах верхніх поверхів багатоквартирних будинків у Київській та Чернігівській областях.

Для цього агенти за гроші ФСБ орендували помешкання, куди потім в’їжджали із придбаною відеоапаратурою. Наприклад, окрім квартир фігуранти встановлювали камери біля вузлових станцій Укрзалізниці та магістральних колій.Контррозвідники СБУ завчасно викрили агентурну пару і провели заходи із убезпечення відповідних локацій.

На фінальному етапі спецоперації обох фігурантів затримали "на гарячому", коли вони встановлювали відеокамеру в квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Фото: СБУ Вилучені докази

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Вони перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.