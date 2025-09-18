Король Чарльз ІІІ на вечері з Трампом говорив про підтримку України

Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоВійна

Король Чарльз ІІІ на вечері з Трампом говорив про підтримку України

Монарх відзначив мирні зусилля президента США.

Король Чарльз ІІІ на вечері з Трампом говорив про підтримку України

Кульмінацією другого державного візиту Дональда Трампа до Сполученого Королівства став розкішний бенкет у Віндзорському палаці, під час якого король Чарльз ІІІ у своєму зверненні до президента США згадав про Україну.

Як пише CNN, монарх заявив, що в часи нової загрози з боку тиранії для Європи "Британія та її союзники разом підтримують Україну у відбитті агресії та поверненні миру".

За дивним збігом обставин, королева Камілла обрала для прийому гостей темно-синю сукню, а перша леді США Меланія Трамп була у жовтому вбранні - разом вони нагадували український прапор. 

Чарльз окремо відзначив зусилля Трампа у "пошуку рішень для деяких з найбільш непримиренних світових конфліктів". 

За традицією британський суверен зобов'язаний бути поза політикою, тому будь-яке його висловлювання на цю тему ретельно зважується. 

Трамп у своїй промові до короля відзначив історичність свого другого державного візиту, назвав відносини між державами особливими, похвалив принца Вільяма як "видатного сина" та привітав принцесу Кетрін з одужанням після лікування раку.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies