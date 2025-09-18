Король Чарльз ІІІ на вечері з Трампом говорив про підтримку України

Кульмінацією другого державного візиту Дональда Трампа до Сполученого Королівства став розкішний бенкет у Віндзорському палаці, під час якого король Чарльз ІІІ у своєму зверненні до президента США згадав про Україну.

Як пише CNN, монарх заявив, що в часи нової загрози з боку тиранії для Європи "Британія та її союзники разом підтримують Україну у відбитті агресії та поверненні миру".

За дивним збігом обставин, королева Камілла обрала для прийому гостей темно-синю сукню, а перша леді США Меланія Трамп була у жовтому вбранні - разом вони нагадували український прапор.

Чарльз окремо відзначив зусилля Трампа у "пошуку рішень для деяких з найбільш непримиренних світових конфліктів".

За традицією британський суверен зобов'язаний бути поза політикою, тому будь-яке його висловлювання на цю тему ретельно зважується.

Трамп у своїй промові до короля відзначив історичність свого другого державного візиту, назвав відносини між державами особливими, похвалив принца Вільяма як "видатного сина" та привітав принцесу Кетрін з одужанням після лікування раку.