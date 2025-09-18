Вибухотехніки знешкодили бойові частини збитих ворожих БпЛА у двох районах Чернігівщини

Уламки безпілотників знайшли у Ніжинській та Менській громадах.

У Чернігівській області, на відкритій місцевості у Ніжинській громаді та на території домогосподарства у Менській громаді виявили залишки російських БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

“Їхні бойові частини не здетонували, тож фахівці вибухотехнічної служби поліції з дотриманням усіх застережних заходів знищили БпЛА шляхом підриву”, - розповіли в поліції.

Правоохоронці закликали бути надзвичайно обережними при виявленні будь-яких боєприпасів чи підозрілих предметів і нагадали, що категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

У випадку виявлення снарядів, мін, гранат, частин безпілотників, ракет чи їх елементів, а також будь-яких інших вибухонебезпечних предметів, слід негайно повідомити поліцію за телефоном 102, військових, ДСНС або органи місцевої влади.