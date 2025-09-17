Головне за середу, 17 вересня: 155 боєзіткнень, ситуація в Боровій на Харківщині, День рятівника

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Головне за середу, 17 вересня: 155 боєзіткнень, ситуація в Боровій на Харківщині, День рятівника

Бойові дії на Донеччині, 155 бойових зіткнень, ворожі обстріли, репресії щодо журналістів у Білорусі. Яким запам’ятається 1302-й день повномасштабної війни.

Головне за середу, 17 вересня: 155 боєзіткнень, ситуація в Боровій на Харківщині, День рятівника
Фото: Запорізька ОВА

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 вересня відбулося 155 бойових зіткнень.

Найбільше (43) - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 вересня – в новині.

Із селища Борова Ізюмського району на Харківщині через обстріли виводять в інші пункти дислокації екстрені служби та комунальників, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По-перше, фізично їм ніде перебувати — всі адміністративні будівлі вже зруйновані, по-друге, пряма небезпека для працівників, тому що ворог усіма видами озброєння, в тому числі й FPV, б’є по екстреній медичній допомозі, підрозділам ДСНС, Нацполіції, комунальним службам. Будемо їх переводити вглиб території, у більш безпечні райони, звичайно, намагаючись зберегти надання послуг", — каже Синєгубов.

За інформацією адміністрації Борівської громади, 16 вересня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про припинення надання комунальних послуг населенню (теплопостачання, водопостачання та послуги ЖКГ) у селищі Борова. "На жаль, у нинішніх умовах іншого виходу немає", — зазначили в селищній раді.

Також зараз розглядається можливість релокації найближчими днями Борівської центральної лікарні до міста Ізюм. Адміністрація громади закликала жителів евакуюватися поки ще є така можливість.

Президент Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць ДСНС із Днем рятівника та відзначив їх державними нагородами.

Присутні вшанували загиблих рятівників хвилиною мовчання.

Більше інформації – в новині.

Наступного тижня Зеленський поїде на Генасамблею ООН. Ймовірно, президент України проведе зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Готується дуже насичений графік двосторонніх зустрічей з іноземними главами держав та урядів.

Докладніше – в новині.

У Білорусі журналіста Ігоря Ільяша, який писав для LB.ua, засудили до чотирьох років колонії суворого режиму.

Його затримали в липні 2021 року за участь у протестах проти режиму Лукашенка.

Мінський міський суд засудив білоруського журналіста та політичного оглядача Ігоря Ільяша до чотирьох років колонії суворого режиму за інтерв'ю українським медіа, а також російським та білоруським, які визнані в країні "екстремістськими", пише "Настоящее время".

Ільяш в інтерв'ю розповів зокрема про справу своєї дружини - журналістки телеканалу "Белсат" Катерини Андреєвої, що було кваліфіковано слідством як "сприяння екстремістським формуванням". Разом із дружиною вони написали книгу "Білоруський Донбас" - про роль Білорусі у війні на сході України. У квітні 2021 року книга була визнана в Білорусі "екстремістською".

Катерину затримали в листопаді 2020 року на акції протесту. Спочатку її засудили до двох років тюрми, але в 2022 році суд призначив їй 8 років колонії посиленого режиму - за звинуваченням у держзраді.

Ільяш провини за звинуваченнями не визнав.

Докладніше – в новині.

Польський парламент остаточно підтримав закон про допомогу українцям.

Документ продовжує легальність перебування українських біженців до 4 березня та пов’язує соціальні виплати з професійною активністю й навчанням дітей у польських школах.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!
