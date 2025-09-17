Головне за середу, 17 вересня: 155 боєзіткнень, ситуація в Боровій на Харківщині, День рятівника

Бойові дії на Донеччині, 155 бойових зіткнень, ворожі обстріли, репресії щодо журналістів у Білорусі. Яким запам’ятається 1302-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 17 вересня відбулося 155 бойових зіткнень.

Найбільше (43) - на Покровському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 17 вересня – в новині.

Із селища Борова Ізюмського району на Харківщині через обстріли виводять в інші пункти дислокації екстрені служби та комунальників, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"По-перше, фізично їм ніде перебувати — всі адміністративні будівлі вже зруйновані, по-друге, пряма небезпека для працівників, тому що ворог усіма видами озброєння, в тому числі й FPV, б’є по екстреній медичній допомозі, підрозділам ДСНС, Нацполіції, комунальним службам. Будемо їх переводити вглиб території, у більш безпечні райони, звичайно, намагаючись зберегти надання послуг", — каже Синєгубов.

За інформацією адміністрації Борівської громади, 16 вересня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про припинення надання комунальних послуг населенню (теплопостачання, водопостачання та послуги ЖКГ) у селищі Борова. "На жаль, у нинішніх умовах іншого виходу немає", — зазначили в селищній раді.

Також зараз розглядається можливість релокації найближчими днями Борівської центральної лікарні до міста Ізюм. Адміністрація громади закликала жителів евакуюватися поки ще є така можливість.

Президент Володимир Зеленський привітав працівників і працівниць ДСНС із Днем рятівника та відзначив їх державними нагородами.

Присутні вшанували загиблих рятівників хвилиною мовчання.

Більше інформації – в новині.

Наступного тижня Зеленський поїде на Генасамблею ООН. Ймовірно, президент України проведе зустріч з американським колегою Дональдом Трампом.

Готується дуже насичений графік двосторонніх зустрічей з іноземними главами держав та урядів.

Докладніше – в новині.

У Білорусі журналіста Ігоря Ільяша, який писав для LB.ua, засудили до чотирьох років колонії суворого режиму.

Його затримали в липні 2021 року за участь у протестах проти режиму Лукашенка.

Мінський міський суд засудив білоруського журналіста та політичного оглядача Ігоря Ільяша до чотирьох років колонії суворого режиму за інтерв'ю українським медіа, а також російським та білоруським, які визнані в країні "екстремістськими", пише "Настоящее время".

Ільяш в інтерв'ю розповів зокрема про справу своєї дружини - журналістки телеканалу "Белсат" Катерини Андреєвої, що було кваліфіковано слідством як "сприяння екстремістським формуванням". Разом із дружиною вони написали книгу "Білоруський Донбас" - про роль Білорусі у війні на сході України. У квітні 2021 року книга була визнана в Білорусі "екстремістською".

Катерину затримали в листопаді 2020 року на акції протесту. Спочатку її засудили до двох років тюрми, але в 2022 році суд призначив їй 8 років колонії посиленого режиму - за звинуваченням у держзраді.

Ільяш провини за звинуваченнями не визнав.

Докладніше – в новині.

Польський парламент остаточно підтримав закон про допомогу українцям.

Документ продовжує легальність перебування українських біженців до 4 березня та пов’язує соціальні виплати з професійною активністю й навчанням дітей у польських школах.

Подробиці – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!