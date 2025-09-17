Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ОВА: через російські обстріли з Борової на Харківщині виводять пункти екстрених служб та комунальників

Ворог не припиняє бити з різних видів озброєння по місту.

ОВА: через російські обстріли з Борової на Харківщині виводять пункти екстрених служб та комунальників
наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

Із селища Борова Ізюмського району на Харківщині через обстріли виводять в інші пункти дислокації екстрені служби та комунальників.

Про це в ефірі повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Укрінформ.

"Приймаємо рішення про виведення всіх цивільних служб із Борової. По-перше, фізично їм ніде перебувати — всі адміністративні будівлі вже зруйновані, по-друге, пряма небезпека для працівників, тому що ворог усіма видами озброєння, в тому числі й FPV, б’є по екстреній медичній допомозі, підрозділам ДСНС, Нацполіції, комунальним службам. Будемо їх переводити вглиб території, у більш безпечні райони, звичайно, намагаючись зберегти надання послуг", — каже Синєгубов.

За інформацією адміністрації Борівської громади, 16 вересня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення  про припинення надання комунальних послуг населенню (теплопостачання, водопостачання та послуги ЖКГ) у селищі Борова.

"Це рішення далось дуже непросто. Його відкладали настільки, наскільки це було можливо. Але, на жаль, у нинішніх умовах іншого виходу немає. Ворожі обстріли не припиняються, а навпаки - стають інтенсивнішими. Дрони переслідують людей та автівки, атакують житлові будинки й магазини. Постійна небезпека загрожує кожному, хто залишається в громаді, особливо — на лівобережній її частині", — зазначили в селищній раді.

Також зараз розглядається можливість релокації найближчими днями Борівської центральної лікарні до міста Ізюм. Адміністрація громади закликала жителів евакуюватися поки ще є така можливість.
