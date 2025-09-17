Польський парламент остаточно підтримав закон про допомогу українцям

Документ продовжує легальність перебування українських біженців до 4 березня та пов’язує соціальні виплати з професійною активністю й навчанням дітей у польських школах.

Сьогодні, 17 вересня, Сенат Польщі ухвалив законопроєкт про іноземців і допомогу громадянам України без поправок.

Як пише "Польське радіо", підтримали документ 57 сенаторів, проти виступили 32, ніхто не утримався від голосу.

Закон подовжує легальність перебування в Польщі громадян України, які втекли від війни, а також пов’язує виплату соціальних допомоги, зокрема за програмою "800+" із професійною активністю. Норми були підготовлені після того, як президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередню версію цього закону.

Закон посилює контроль над отриманням іноземцями соцдопомоги. Право на неї буде пов’язане з професійною активністю та навчанням дітей у польській школі. Винятком, наприклад, є батьки дітей з інвалідністю.

Документ також запроваджує обмеження щодо можливості користування медичними послугами дорослими громадянами України. Йдеться, зокрема, про медичні та лікарські програми, лікувальну реабілітацію та стоматологічне лікування.Відповідно до закону, чинні норми щодо легальності перебування українських воєнних біженців будуть продовжені до 4 березня.

Відхилили поправки, подані партією "Право і справедливість" які, серед іншого, пропонували, щоб польське громадянство можна було отримати лише після десяти років безперервного і легального перебування в Польщі, а не, як нині, після трьох. Інша поправка стосувалася покарання за пропагування "бандерівської" ідеології.

Тепер закон потрапить на підпис президенту.