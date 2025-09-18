Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Фонд НАТО зробив першу інвестицію в іспанський стартап із новою супутниковою технологією

Фонд інновацій НАТО та Join Capital стануть інвесторами Kreios Space, яка прагне створити супутники, які можуть працювати на дуже низьких орбітах.

Фонд НАТО зробив першу інвестицію в іспанський стартап із новою супутниковою технологією
Ілюстративне фото
Фото: Planet Labs

Інвестиційний фонд НАТО NIF зробив свою першу інвестицію в іспанський стартап, роблячи ставку на новий тип супутникової технології, щоб допомогти розвитку галузі в Європі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Фонд інновацій НАТО та Join Capital стануть інвесторами "Kreios Space", яка прагне створити супутники, які можуть працювати на дуже низьких орбітах. Ці фонди входять до групи інвесторів, які вкладають 8 мільйонів євро у початковому раунді.

Дуже низькі орбіти розташовані на висоті від 150 до 400 кілометрів. Запатентована технологія Kreios дозволить супутникам працювати на “висоті, яка колись вважалася неможливою через опір атмосфери”, йдеться у заяві NIF.

Експлуатація в діапазоні дуже низьких орбіт є складною, оскільки так званий опір призводить до таких проблем, як висока витрата палива, а супутники можуть працювати лише кілька днів, а не років, як на вищих орбітах. Компанія Kreios, що базується в північно-західному іспанському місті Віго, стверджує, що її технологія дозволяє супутникам живитися самою атмосферою, а не перевозити великі вантажі.

Супутники випробували у контрольованих умовах, і “Kreios” прагне вивести свій перший супутник на орбіту в 2027 році.

Уряди та компанії у всій Європі прагнуть розвивати супутникові можливості в рамках ширшого зростання витрат на оборону. Супутники є однією з сфер уваги, враховуючи залежність регіону від неєвропейських постачальників, таких як SpaceX Technologies Ілона Маска.

У грудні Європейський Союз оголосив про плани побудувати багатоорбітальну мережу з 290 супутників до 2030 року.

Іспанський супутниковий сектор переформовується після того, як Indra Sistemas, найбільша оборонна компанія країни, оголосила про плани створити супутниковий підрозділ. Indra, найбільшим акціонером якої є уряд з часткою близько 28%, є в процесі придбання Hispasat, найбільшої іспанської супутникової компанії, у іншої компанії, яку підтримує уряд.

Крім того, Airbus, Thales та Leonardo планують створити європейського космічного чемпіона. Тим часом, уряди Франції та Великої Британії, серед інших, цього року зобов'язалися здійснити нові інвестиції в Eutelsat Communications, щоб допомогти їй побудувати парк супутників.

  • NIF – це венчурний фонд вартістю 1 мільярд євро, який підтримує група союзників з Організації Північноатлантичного договору для розробки технологій у сфері оборони та безпеки.
