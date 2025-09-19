Лідер виборчих перегонів у Чехії Бабіш виключає скасування заборони на російські ЗМІ

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Лідер виборчих перегонів у Чехії Бабіш виключає скасування заборони на російські ЗМІ

Один із заступників голови політруху ANO натякнув на розблокування російських каналів на конференції минулої суботи, але потім відмовився від своїх намірів.

Лідер виборчих перегонів у Чехії Бабіш виключає скасування заборони на російські ЗМІ
Лідер чеської правопопулістської партії ANO Андрей Бабіш
Фото: EPA/UPG

Андрей Бабіш, лідер правопопулістської партії ANO (у перекладі з чеської "так"), яка має всі шанси перемогти на виборах у Чехії, заявив, що не планує скасовувати заборону на російські ЗМІ, що підпадають під санкції ЄС.

Про це пише Politico.

Один із заступників голови ANO, Радек Вондрачек, натякнув на розблокування російських каналів на конференції минулої суботи, але потім відмовився від своїх намірів.

“Мені байдуже, що сказав пан Вондрачек. Я навіть не слухав цього. Але ми точно не плануємо і не підтримуємо нічого подібного. Це повна нісенітниця. Якщо хтось хоче просувати такі дурні ідеї, то це точно не буде всередині руху ANO”, – заявив Бабіш.

Серед ліберальних партій існують побоювання, що якщо Бабіш виграє чеські вибори 3-4 жовтня і знову стане прем’єр-міністром, Прага приєднається до Будапешта та Братислави в проросійському блоці в серці Європи.

Вондрачек, виступаючи на панельній дискусії, організованій Організацією захисту свободи слова, стверджував, що “заборони в наші дні – це просто дурість”.

  • Російські ЗМІ, зокрема підтримувані Кремлем RT, “Супутник”, “Росія 24”, “РТР Планета” та “ТВ Центр”, були заборонені відповідно до санкцій ЄС після повномасштабного вторгнення Кремля в Україну у лютому 2022 року.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies