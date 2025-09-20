Ексрадник Трампа з нацбезпеки став послом США в ООН

Сенат США затвердив на посаді посла держави в Організації Об'єднаних Націй колишнього радника президента з питань національної безпеки Майка Волца.

Як пише The Hill, процедура затвердження скандального чиновника на дипломатичній службі тривала кілька місяців через опір з боку представників Демократичної партії. Зрештою під час голосування за Волца висловилися 47 сенаторів, проти 43.

Новий посол в ООН з'явився у США за лічені дні до старту нової сесії Генасамблеї у Нью-Йорку, на якій Волц вже зможе офіційно працювати, відстоюючи інтереси Сполучених Штатів на міжнародній арені.

Майк Волц був фігурантом гучного скандалу, який в американській і світовій пресі отримав назву "Сигналгейт". Він помилково додав редактора видання The Atlantic до секретного чату у месенджері Signal, де обговорювалися удари армії США по єменським хуситам. Дональд Трамп спершу відмовлявся звільняти радника, проте зрештою підписав відповідний указ, пообіцявши йому посаду в ООН.