Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту, — ЗМІ

Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту. Постачання відбувається через сицилійські порти та прикордонні переходи у Фріулі, пише італійське видання Linkiesta.
За даними журналістів, з Росії до Італії потрапляє сучасна зброя, вироблена у період з 2010 по 2020 роки — зокрема штурмові та снайперські гвинтівки. Також в країну потрапляють новітні автомати Калашникова без серійних номерів та сучасні набої, які надходять безпосередньо з державних заводів Росії.
Мафіозні угруповання не лише продають цю зброю, а й накопичують її у таємних сховищах за вказівкою постачальників, створюючи стратегічні запаси.
Розслідування показало, що зброя, якою Росія воює проти України, паралельно надходить на чорний ринок Італії. Це не старі контрабандні автомати, а нова зброя без маркування.
У березні 2022 року поліція в Катанні вилучила арсенал, у якому були сучасні автомати та майже тисяча набоїв. Основні сховища мафії розташовані у районах Сан-Джованні Галермо та Лібріно, ередмістях, які перетворюються на хаби російської зброї. Туди зброя прибуває морем разом із партіями наркотиків. Її ховають у бочках з паливом або мастилом, щоб обійти митний контроль та зберегти від корозії.
Головним джерелом є Імператорський Тульський збройовий завод у Росії, і, за даними Європолу, наявність нової зброї без серійних номерів вказує на державну причетність Кремля. Як зазначає Linkiesta, вивезення немаркованої зброї з таких підприємств можливе лише за погодженням з державними структурами.
Поява на ринку нових зразків без серійних номерів свідчить про "квазідержавну участь у підтримці незаконної торгівлі".
На східному кордоні Італії, у Фріулі-Венеції-Джулії, зброю перевозять у подвійних днищах вантажівок та авто.
Окрім зброї, через ці канали проходять заборонені компоненти для дронів та електроніка. Це свідчить про обмін між російськими та італійськими злочинними угрупованнями — не лише зброя за гроші, а й технології за контрабандні товари.
Усе це доводить факт, що мафія не просто торгує зброєю, а й допомагає Росії створювати склади для майбутніх операцій у Європі.