Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту, — ЗМІ

Окрім зброї, через ці канали до Європи потрапляють заборонені компоненти для дронів та електроніка.

Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту. Постачання відбувається через сицилійські порти та прикордонні переходи у Фріулі, пише італійське видання Linkiesta.

За даними журналістів, з Росії до Італії потрапляє сучасна зброя, вироблена у період з 2010 по 2020 роки — зокрема штурмові та снайперські гвинтівки. Також в країну потрапляють новітні автомати Калашникова без серійних номерів та сучасні набої, які надходять безпосередньо з державних заводів Росії.

Мафіозні угруповання не лише продають цю зброю, а й накопичують її у таємних сховищах за вказівкою постачальників, створюючи стратегічні запаси.

Розслідування показало, що зброя, якою Росія воює проти України, паралельно надходить на чорний ринок Італії. Це не старі контрабандні автомати, а нова зброя без маркування.

У березні 2022 року поліція в Катанні вилучила арсенал, у якому були сучасні автомати та майже тисяча набоїв. Основні сховища мафії розташовані у районах Сан-Джованні Галермо та Лібріно, ередмістях, які перетворюються на хаби російської зброї. Туди зброя прибуває морем разом із партіями наркотиків. Її ховають у бочках з паливом або мастилом, щоб обійти митний контроль та зберегти від корозії.

Головним джерелом є Імператорський Тульський збройовий завод у Росії, і, за даними Європолу, наявність нової зброї без серійних номерів вказує на державну причетність Кремля. Як зазначає Linkiesta, вивезення немаркованої зброї з таких підприємств можливе лише за погодженням з державними структурами.

Поява на ринку нових зразків без серійних номерів свідчить про "квазідержавну участь у підтримці незаконної торгівлі".

На східному кордоні Італії, у Фріулі-Венеції-Джулії, зброю перевозять у подвійних днищах вантажівок та авто.

Окрім зброї, через ці канали проходять заборонені компоненти для дронів та електроніка. Це свідчить про обмін між російськими та італійськими злочинними угрупованнями — не лише зброя за гроші, а й технології за контрабандні товари.

Усе це доводить факт, що мафія не просто торгує зброєю, а й допомагає Росії створювати склади для майбутніх операцій у Європі.