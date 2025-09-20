У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту, — ЗМІ

Окрім зброї, через ці канали до Європи потрапляють заборонені компоненти для дронів та електроніка. 

Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту, — ЗМІ
ілюстративне фото
Фото: мережа інтернет

Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту. Постачання відбувається через сицилійські порти та прикордонні переходи у Фріулі, пише італійське видання  Linkiesta.

За даними журналістів, з Росії до Італії потрапляє сучасна зброя, вироблена у період з 2010 по 2020 роки — зокрема штурмові та снайперські гвинтівки. Також в країну потрапляють новітні автомати Калашникова без серійних номерів та сучасні набої, які надходять безпосередньо з державних заводів Росії. 

Мафіозні угруповання не лише продають цю зброю, а й накопичують її у таємних сховищах за вказівкою постачальників, створюючи стратегічні запаси. 

Розслідування показало, що зброя, якою Росія воює проти України, паралельно надходить на чорний ринок Італії. Це не старі контрабандні автомати, а нова зброя без маркування. 

У березні 2022 року поліція в Катанні вилучила арсенал, у якому були сучасні автомати та майже тисяча набоїв. Основні сховища мафії розташовані у районах Сан-Джованні Галермо та Лібріно, ередмістях, які перетворюються на хаби російської зброї. Туди зброя прибуває морем разом із партіями наркотиків. Її ховають у бочках з паливом або мастилом, щоб обійти митний контроль та зберегти від корозії. 

Головним джерелом є Імператорський Тульський збройовий завод у Росії, і, за даними Європолу, наявність нової зброї без серійних номерів вказує на державну причетність Кремля. Як зазначає Linkiesta, вивезення немаркованої зброї з таких підприємств можливе лише за погодженням з державними структурами.

Поява на ринку нових зразків без серійних номерів свідчить про "квазідержавну участь у підтримці незаконної торгівлі". 

На східному кордоні Італії, у Фріулі-Венеції-Джулії, зброю перевозять у подвійних днищах вантажівок та авто. 

Окрім зброї, через ці канали проходять заборонені компоненти для дронів та електроніка. Це свідчить про обмін між російськими та італійськими злочинними угрупованнями — не лише зброя за гроші, а й технології за контрабандні товари. 

Усе це доводить факт, що мафія не просто торгує зброєю, а й допомагає Росії створювати склади для майбутніх операцій у Європі.
﻿
