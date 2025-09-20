Радбез ООН повернув санкційний режим проти Ірану, який діяв до ядерної угоди

Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Радбез ООН повернув санкційний режим проти Ірану, який діяв до ядерної угоди

Росія і Китай не врятували свого союзника.

Радбез ООН повернув санкційний режим проти Ірану, який діяв до ядерної угоди
Радбез ООН
Фото: Дмитро Кулеба

Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року.

Як пише "Укрінформ", лише чотири з 15 країн, представлених у Радбезі, хотіли допомогти ісламській республіці уникнути серйозних санкцій - очікувано це були Росія та Китай, до яких приєдналися Алжир і Пакистан. Усі інші держави, включно з постійними членами Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами, проголосували проти. 

Причиною для скасування пом'якшеного режиму санкцій стало порушення Іраном норм щодо ядерної програми та перешкоджання доступу МАГАТЕ на ключові об'єкти. Тегеран накопичив запас збагаченого урану, який перевищує прописані в угоді 2015 року ліміти.

Відтепер ООН знову офіційно запроваджує ембарго на постачання Ірану зброї та військової техніки, фінансові та банківські операції, санкції проти траспортної та авіаційної галузей, а також персональні обмеження. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies