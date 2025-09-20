Радбез ООН повернув санкційний режим проти Ірану, який діяв до ядерної угоди

Росія і Китай не врятували свого союзника.

Рада безпеки ООН провалила голосування за продовження режиму послаблення санкцій проти Ірану, повернувши обмеження, які застосовувалися до ядерної угоди 2015 року.

Як пише "Укрінформ", лише чотири з 15 країн, представлених у Радбезі, хотіли допомогти ісламській республіці уникнути серйозних санкцій - очікувано це були Росія та Китай, до яких приєдналися Алжир і Пакистан. Усі інші держави, включно з постійними членами Францією, Великою Британією та Сполученими Штатами, проголосували проти.

Причиною для скасування пом'якшеного режиму санкцій стало порушення Іраном норм щодо ядерної програми та перешкоджання доступу МАГАТЕ на ключові об'єкти. Тегеран накопичив запас збагаченого урану, який перевищує прописані в угоді 2015 року ліміти.

Відтепер ООН знову офіційно запроваджує ембарго на постачання Ірану зброї та військової техніки, фінансові та банківські операції, санкції проти траспортної та авіаційної галузей, а також персональні обмеження.