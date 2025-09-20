Трамп прийме Ердогана у Білому домі: говоритимуть про торгівлю і зброю

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
ГоловнаСвіт

Трамп прийме Ердогана у Білому домі: говоритимуть про торгівлю і зброю

Туреччина купить велику партію літаків Boeing.

Трамп прийме Ердогана у Білому домі: говоритимуть про торгівлю і зброю
Дональд Трамп і Реджеп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив, що 25 вересня відбудеться його зустріч в Овальному кабінеті з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами республіканця, лідери говоритимуть про "багато торговельних та військових угод". Господар Білого дому анонсував масштабну закупівлю Туреччиною літаків Boeing, договір щодо винищувачів F-16, а також продовження перемовин про повернення Анкари до програми F-35, які, як говорить Трамп, "мають завершитися позитивно".

Туреччина втратила доступ до американських літаків F-35 після того, як вирішила закупити у Росії системи протиповітряної оборони С-400. Проте адміністрація Трампа готова домовлятися про відновлення постачання.

Президент США наголосив, що "завжди мав чудові взаємини" з Ердоганом і чекає на приїзд турецького візаві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies