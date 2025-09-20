Трамп прийме Ердогана у Білому домі: говоритимуть про торгівлю і зброю

Президент США Дональд Трамп у власній соціальній мережі TruthSocial заявив, що 25 вересня відбудеться його зустріч в Овальному кабінеті з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

За словами республіканця, лідери говоритимуть про "багато торговельних та військових угод". Господар Білого дому анонсував масштабну закупівлю Туреччиною літаків Boeing, договір щодо винищувачів F-16, а також продовження перемовин про повернення Анкари до програми F-35, які, як говорить Трамп, "мають завершитися позитивно".

Туреччина втратила доступ до американських літаків F-35 після того, як вирішила закупити у Росії системи протиповітряної оборони С-400. Проте адміністрація Трампа готова домовлятися про відновлення постачання.

Президент США наголосив, що "завжди мав чудові взаємини" з Ердоганом і чекає на приїзд турецького візаві.