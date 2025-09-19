Австралійський прем'єр полетить до США, де може зустрітися з Трампом

Головними темами переговорів між союзниками з безпеки, ймовірно, стануть оборонне партнерство AUKUS і Китай.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанез цього тижня летить до США, де імовірно відбудеться його перша зустріч із президентом Штатів Дональдом Трампом. Головними темами переговорів між союзниками з безпеки, ймовірно, стануть оборонне партнерство AUKUS і Китай.

Як пише Reuters, Албанез у суботу вилетить на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорк, де у вівторок візьме участь у прийомі, який організує Трамп.

Офіційно двосторонню зустріч не анонсували. Австралійські медіа повідомляють, що вона може відбутися, але залишаються обережними навіть після заяви Трампа у вівторок, що Албанез "дуже скоро приїде до нього у гості".

За даними аналітиків, відносини Австралії з її головним безпековим партнером наразі є "доволі поверхневими", адже за 10 місяців після обрання Трампа Албанез із ним так і не зустрівся, а США досі не мають посла в цій країні. Тому головним пріоритетом для Албанеза на зустрічі з президентом Трампом буде поглиблення відносин.

Колишній посол Австралії у Вашингтоні Артур Сінодінос додав, що під час візиту Трампа до Великої Британії король Чарльз підтримав AUKUS, і Албанезу буде важливо отримати безпосередню підтримку президента щодо угоди про атомні підводні човни, аби стимулювати інвестиції.

У своїй вечірній промові Чарльз ІІІ назвав AUKUS "життєво важливою співпрацею" між Британією, США та Австралією. AUKUS, створений для протидії швидкому нарощуванню військово-морських сил Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, наразі переглядається Пентагоном. На думку Сінодіноса, питання в тому, "які нові умови будуть висунуті до AUKUS".

Серед спільних позицій – переконання, що західні країни мають зламати домінування Китаю у сфері критично важливих мінералів. Цього тижня понад 20 австралійських компаній із видобутку стратегічних мінералів зустрілися з представниками адміністрації Трампа для обговорення співпраці.

У сфері торгівлі Австралія закликатиме Трампа дотримуватися умов угоди про вільну торгівлю, яка приносить профіцит США. Вони наголосили, що базове мито у 10%, встановлене для Австралії, є найкращою угодою, якої досягла будь-яка країна.

Під тиском Вашингтона щодо збільшення оборонних витрат Австралія у суботу оголосила про додаткові 12 млрд австралійських доларів (8 млрд доларів США) на модернізацію верфі у Західній Австралії для обслуговування підводних човнів AUKUS.

Австралійські та американські посадовці зазначають, що зв’язки Австралії з військово-стратегічно важливими острівними державами Тихого океану є предметом великого інтересу для США.

Однак Австралія, найбільший донор допомоги в регіоні, зазнала невдачі, коли під час поїздок Албаніза цього місяця угоди про безпеку з Вануату та Папуа-Новою Гвінеєю, які мали обмежити вплив Китаю, залишилися непідписаними.