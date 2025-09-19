Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСвіт

Два російські винищувачі пролетіли низько над платформою Petrobaltic у Балтійському морі

Це сталося в економічній зоні Польщі.

Два російські винищувачі пролетіли низько над платформою Petrobaltic у Балтійському морі
російський винищувач, фото ілюстративне
Фото: facebook/Міноборони РФ

У Балтійському морі два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою Petrobaltic, яка належить компанії Orlen Petrobalti, пише РАР.

Про інцидент 19 вересня повідомила Прикордонна служба Польщі. 

Інцидент стався у п’ятницю вдень. Літаки пролетіли в межах охоронної зони платформи, тим самим порушивши її безпеку.

«Це сталося у виключній економічній зоні. Ми отримали розпорядження підвищити пильність і реагувати на можливі інші порушення, які могли б стосуватися державного кордону. Таких випадків не було, тож нам не довелося втручатися», – пояснила представниця польської прикордонслужби.

Про інцидент одразу поінформували Збройні сили Польщі та інші відповідні служби.
