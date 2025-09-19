Два російські винищувачі пролетіли низько над платформою Petrobaltic у Балтійському морі

У Балтійському морі два російські винищувачі здійснили низький проліт над буровою платформою Petrobaltic, яка належить компанії Orlen Petrobalti, пише РАР.
Про інцидент 19 вересня повідомила Прикордонна служба Польщі.
Інцидент стався у п’ятницю вдень. Літаки пролетіли в межах охоронної зони платформи, тим самим порушивши її безпеку.
«Це сталося у виключній економічній зоні. Ми отримали розпорядження підвищити пильність і реагувати на можливі інші порушення, які могли б стосуватися державного кордону. Таких випадків не було, тож нам не довелося втручатися», – пояснила представниця польської прикордонслужби.
Про інцидент одразу поінформували Збройні сили Польщі та інші відповідні служби.
- Того ж дня російські винищувачі без дозволу перетнули повітряний простір Естонії.
- На провокацію відреагували, зокрема, президентка Єврокомісії, а Естонія запросила консультації з НАТО за статтею 4 статуту Альянсу.