Талібан вилучив з університетських програм книги, написані жінками

Раніше в університетах країни заборонили викладання прав людини та теми сексуальних домагань.

Талібан вилучив з університетських програм книги, написані жінками
Фото: EPA/UPG

Уряд Талібану вилучив книги, написані жінками, з університетської системи викладання в Афганістані, повідомляє BBC.

Раніше в університетах заборонили викладання прав людини та теми сексуальних домагань.

Близько 140 книг, написаних жінками, зокрема “Безпека в хімічній лабораторії”, увійшли до переліку 680 видань, які були визнані проблемними через “антишаріатські й антиталібанські погляди”.

Університетам заборонили викладати 18 предметів, а представник Талібану заявив, що вони “суперечать принципам шаріату та політиці системи”. Шість із них стосуються саме жінок, включно з “Гендер та розвиток”, “Роль жінок у комунікації” та “Жіноча соціологія”.

Цей указ є останнім у серії обмежень, які Талібан запровадив відтоді, коли повернувся до влади чотири роки тому.

Цього тижня у 10 провінціях за наказом верховного лідера Талібану заборонили оптоволоконний інтернет, що, за словами чиновників, має запобігти аморальності.

  • Таліби заборонили дівчатам та жінкам отримувати освіту після шостого класу, а наприкінці 2024 року закрили курси акушерства.
  • Уряд Талібану заявив, що поважає права жінок відповідно до їхнього тлумачення афганської культури та ісламського права.
Теми: , ,
