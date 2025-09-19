Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Суд відхилив позов Трампа проти New York Times

Президент США може подати оновлену скаргу протягом місяця.

Суд відхилив позов Трампа проти New York Times
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Федеральний суддя США відхилив позов Дональда Трампа до The New York Times про наклеп, назвавши позов «безсумнівно і невиправдано таким, що суперечить вимогам правил федерального цивільного процесу», передає CNN.

Суддя зазначив, що 85-сторінкова скарга Трампа не відповідала правилам цивільного процесу, яке передбачає «коротке, чітке таі пряме викладення фактів». За його словами, позов був «рішуче неприпустимим» і не повинен слугувати «публічним форумом для образ» або «рупором для піару».

Команді Трампа дозволили подати нову скаргу протягом чотирьох тижнів, обмеживши обсяг до 40 сторінок. Представник президента повідомив, що вони скористаються цією можливістю.

Трамп вимагав 15 мільярдів доларів компенсації та звинувачував Times у тому, що видання нібито є «віртуальним рупором Демократичної партії». Серед відповідачів також були видавництво Penguin Random House та четверо журналістів Times, включно з двома авторами книги про американського президента.

Позов містив численні похвали на адресу Трампа та повторювані посилання на інші його судові справи проти медіа, що експерти називали радше PR-кампанією, ніж серйозним судовим позовом.

Головний редактор New York Times Джо Кан заявив на заході Axios, що Трамп «помиляється щодо фактів» і «помиляється щодо права», додавши: «Ми будемо боротися та переможемо».

  • Це вже четвертий багатомільярдний позов, який Трамп подав проти великих американських новинних організацій з березня 2024 року.
  • ABC News і CBS News врегулювали окремі позови, виплативши 15 мільйонів доларів майбутній президентській бібліотеці Трампа та ще один мільйон доларів на покриття судових витрат. У липні Трамп подав до суду на The Wall Street Journal на 10 мільярдів доларів за публікацію статті про непристойну вітальну листівку, яку він нібито надіслав Джеффрі Епштейну.
  • Президент США якось під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One заявив, що варто відбирати ліцензії у телевізійних мереж, які його постійно критикують.
