Суд відхилив позов Трампа проти New York Times

Федеральний суддя США відхилив позов Дональда Трампа до The New York Times про наклеп, назвавши позов «безсумнівно і невиправдано таким, що суперечить вимогам правил федерального цивільного процесу», передає CNN.

Суддя зазначив, що 85-сторінкова скарга Трампа не відповідала правилам цивільного процесу, яке передбачає «коротке, чітке таі пряме викладення фактів». За його словами, позов був «рішуче неприпустимим» і не повинен слугувати «публічним форумом для образ» або «рупором для піару».

Команді Трампа дозволили подати нову скаргу протягом чотирьох тижнів, обмеживши обсяг до 40 сторінок. Представник президента повідомив, що вони скористаються цією можливістю.

Трамп вимагав 15 мільярдів доларів компенсації та звинувачував Times у тому, що видання нібито є «віртуальним рупором Демократичної партії». Серед відповідачів також були видавництво Penguin Random House та четверо журналістів Times, включно з двома авторами книги про американського президента.

Позов містив численні похвали на адресу Трампа та повторювані посилання на інші його судові справи проти медіа, що експерти називали радше PR-кампанією, ніж серйозним судовим позовом.

Головний редактор New York Times Джо Кан заявив на заході Axios, що Трамп «помиляється щодо фактів» і «помиляється щодо права», додавши: «Ми будемо боротися та переможемо».