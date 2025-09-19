США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі

На думку Штатів, текст недостатньо засуджує ХАМАС і не визнає права Ізраїлю на самозахист.

США вшосте наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала б негайного та постійного припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Як пише ВВС, заступник посланника США з питань Близького Сходу Морган Ортагус заявила, що текст недостатньо засуджує ХАМАС і не визнає права Ізраїлю на самозахист.

Усі 14 інших членів Ради Безпеки проголосували за проєкт резолюції, в якому гуманітарну ситуацію в Газі назвали катастрофічною та закликали Ізраїль скасувати всі обмеження на допомогу.

Водночас гуманітарне управління ООН попередило, що в Газі руйнуються останні "рятівні лінії" для цивільних, адже Ізраїль розширює військову операцію.

Виступаючи перед голосуванням, Ортагус сказала, що опозиція Вашингтона до резолюції "не повинна бути несподіванкою".

Після голосування члени ООН швидко відреагували, висловивши своє розчарування.

Голосування відбулося за кілька днів до Генасамблеї ООН, де очікується, що провідні союзники США, зокрема Велика Британія, визнають незалежну палестинську державу.

У Газі триває масова втеча цивільних через наступ ізраїльських танків та військ, які на третій день наземної операції просуваються вглиб міста.

Речниця гуманітарного управління ООН Ольга Черевко назвала ситуацію в Газі катастрофічною.