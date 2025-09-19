США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі

Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі

На думку Штатів, текст недостатньо засуджує ХАМАС і не визнає права Ізраїлю на самозахист.

США вшосте наклали вето на заклик ООН до припинення вогню в Газі
Фото: BBC

США вшосте наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, яка вимагала б негайного та постійного припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Як пише ВВС, заступник посланника США з питань Близького Сходу Морган Ортагус заявила, що текст недостатньо засуджує ХАМАС і не визнає права Ізраїлю на самозахист.

Усі 14 інших членів Ради Безпеки проголосували за проєкт резолюції, в якому гуманітарну ситуацію в Газі назвали катастрофічною та закликали Ізраїль скасувати всі обмеження на допомогу.

Водночас гуманітарне управління ООН попередило, що в Газі руйнуються останні "рятівні лінії" для цивільних, адже Ізраїль розширює військову операцію.

Виступаючи перед голосуванням, Ортагус сказала, що опозиція Вашингтона до резолюції "не повинна бути несподіванкою". 

Після голосування члени ООН швидко відреагували, висловивши своє розчарування.

Голосування відбулося за кілька днів до Генасамблеї ООН, де очікується, що провідні союзники США, зокрема Велика Британія, визнають незалежну палестинську державу.

У Газі триває масова втеча цивільних через наступ ізраїльських танків та військ, які на третій день наземної операції просуваються вглиб міста.

Речниця гуманітарного управління ООН Ольга Черевко назвала ситуацію в Газі катастрофічною.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies