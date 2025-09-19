Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Світ

У Німеччині низка урядовців прогнозують набагато гірші результати ультраправих на наступних виборах

Водночас наразі опитування показують, що "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Фото: pressa.rv.ua

Низка німецьких урядовців прогнозують набагато гірші результати ультраправої партії “Альтернативи для Німеччини” ("АдН") на наступних виборах, ніж цього року.

Такою позицією поділилися державний міністр при канцлері Фрідріху Мерці і уповноважений федерального уряду з культури та ЗМІ Вольфрам Ваймер, пише Європейська правда з посиланням на Bild.

“Мій прогноз: у 2029 році "АдН" набере дев'ять відсотків”, – каже Ваймер.

Він зазначив, не вірить у "блакитну хвилю" (колір партії "АдН", - ред.). При цьому він сподівається насамперед на позитивне ставлення суспільства: “Коли ми говоримо, що не віримо, це працює навпаки”.

“Кожен з нас має фундамент цінностей, етичний фундамент цінностей, на який він спирається. Але “АдН” цього не має, тому що там панує суцільна образа”, – додав Ваймер.

Водночас наразі опитування показують, що "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.

  • Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.
  • У червні німецька розвідка у своєму щорічному звіті заявила, що АдН продовжує залучати у свої ряди дедалі більшу кількість правих екстремістів.
