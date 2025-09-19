У Німеччині низка урядовців прогнозують набагато гірші результати ультраправих на наступних виборах

Низка німецьких урядовців прогнозують набагато гірші результати ультраправої партії “Альтернативи для Німеччини” ("АдН") на наступних виборах, ніж цього року.

Такою позицією поділилися державний міністр при канцлері Фрідріху Мерці і уповноважений федерального уряду з культури та ЗМІ Вольфрам Ваймер, пише Європейська правда з посиланням на Bild.

“Мій прогноз: у 2029 році "АдН" набере дев'ять відсотків”, – каже Ваймер.

Він зазначив, не вірить у "блакитну хвилю" (колір партії "АдН", - ред.). При цьому він сподівається насамперед на позитивне ставлення суспільства: “Коли ми говоримо, що не віримо, це працює навпаки”.

“Кожен з нас має фундамент цінностей, етичний фундамент цінностей, на який він спирається. Але “АдН” цього не має, тому що там панує суцільна образа”, – додав Ваймер.

Водночас наразі опитування показують, що "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців, тоді як консервативний блок ХДС/ХСС показав найгірший за пʼять місяців результат.