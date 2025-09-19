Мадрид підтримує максимальне використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Іспанський уряд підтримує зусилля Європейської комісії щодо монетизації заморожених російських активів, що зберігаються в ЄС, для фінансування уряду України.

Про це заявив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, пише Reuters.

“З Іспанії ми підтримуємо максимальне збільшення фінансування України...”, ‒ сказав Куерпо в інтерв'ю Bloomberg TV.

Він додав, що Мадрид підтримує пошук креативних способів використання цих заморожених активів.

Куерпо також сказав, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського зрідженого природного газу в Європейському Союзі, працює над зменшенням цього імпорту та диверсифікацією джерел постачання, зокрема з таких країн, як США.