Мадрид підтримує максимальне використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Іспанський уряд підтримує зусилля Європейської комісії щодо монетизації заморожених російських активів, що зберігаються в ЄС, для фінансування уряду України.
Про це заявив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, пише Reuters.
“З Іспанії ми підтримуємо максимальне збільшення фінансування України...”, ‒ сказав Куерпо в інтерв'ю Bloomberg TV.
Він додав, що Мадрид підтримує пошук креативних способів використання цих заморожених активів.
Куерпо також сказав, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського зрідженого природного газу в Європейському Союзі, працює над зменшенням цього імпорту та диверсифікацією джерел постачання, зокрема з таких країн, як США.
- Раніше Bloomberg написав, що Німеччина змінила позицію й наполягає на максимальному використанні заморожених активів РФ для України. Зміна у позиції Берліна відбувається на тлі занепокоєння, що якщо підтримка США за президентства Трампа зменшиться, тягар підтримки України ляже важким тягарем на найбільшу економіку Європи, що може ще більше підживити зростання ультраправих сил Німеччини.
- Цей крок не призведе до повної конфіскації активів, на якій продовжують наполягати США та деякі східноєвропейські країни. ЄС, країни G-7 та Австралія заморозили активи центральних банків Росії після вторгнення та минулого року домовилися спрямувати процентний дохід в Україну.
- Очікується, що це питання порушать окремі міністри фінансів ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС у жовтні. В ідеалі рішення має бути остаточно ухвалене на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.