Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мадрид підтримує максимальне використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

Іспанія заохочує пошук креативних способів використання цих заморожених активів.

Мадрид підтримує максимальне використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо
Фото: EPA/UPG

Іспанський уряд підтримує зусилля Європейської комісії щодо монетизації заморожених російських активів, що зберігаються в ЄС, для фінансування уряду України.

Про це заявив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо, пише Reuters.

“З Іспанії ми підтримуємо максимальне збільшення фінансування України...”, ‒ сказав Куерпо в інтерв'ю Bloomberg TV. 

Він додав, що Мадрид підтримує пошук креативних способів використання цих заморожених активів.

Куерпо також сказав, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського зрідженого природного газу в Європейському Союзі, працює над зменшенням цього імпорту та диверсифікацією джерел постачання, зокрема з таких країн, як США.

  • Раніше Bloomberg написав, що Німеччина змінила позицію й наполягає на максимальному використанні заморожених активів РФ для України. Зміна у позиції Берліна відбувається на тлі занепокоєння, що якщо підтримка США за президентства Трампа зменшиться, тягар підтримки України ляже важким тягарем на найбільшу економіку Європи, що може ще більше підживити зростання ультраправих сил Німеччини.
  • Цей крок не призведе до повної конфіскації активів, на якій продовжують наполягати США та деякі східноєвропейські країни. ЄС, країни G-7 та Австралія заморозили активи центральних банків Росії після вторгнення та минулого року домовилися спрямувати процентний дохід в Україну.
  • Очікується, що це питання порушать окремі міністри фінансів ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня, а також лідери ЄС у жовтні. В ідеалі рішення має бути остаточно ухвалене на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.
