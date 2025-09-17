Bloomberg: Німеччина змінила позицію й наполягає на максимальному використанні заморожених активів РФ для України

Зміна у позиції Берліна відбувається на тлі занепокоєння, що якщо підтримка США за президентства Трампа зменшиться, тягар підтримки України ляже важким тягарем на найбільшу економіку Європи, що може ще більше підживити зростання ультраправих сил Німеччини.

У Європі набирає обертів розширення використання заморожених російських активів для фінансування України, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Європейські уряди та їхні союзники у «Великій сімці» шукають способи подальшого використання заморожених активів для отримання додаткових доходів для підтримки оборони України проти Росії.

Переважна більшість із близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Москви знаходиться в Європі. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила у своїй промові на початку цього місяця, що ЄС потрібно знайти нові способи змусити Росію платити за свою війну.

«Нам потрібно терміново працювати над новим рішенням для фінансування воєнних зусиль України на основі заморожених російських активів», – сказала вона під час свого звернення до ЄС. «Завдяки залишкам готівки, пов’язаним з цими російськими активами, ми можемо надати Україні репараційний кредит».

Німеччина, яка довго обережно ставилася до цього питання, стала рішучим прихильником максимізації прибутку від фондів, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними. Зміна Берліна відбувається на тлі занепокоєння, що якщо підтримка США за президентства Трампа зменшиться, тягар підтримки України ляже важким тягарем на найбільшу економіку Європи, що може ще більше підживити зростання ультраправих сил Німеччини.

Цей крок не призведе до повної конфіскації, на якій продовжують наполягати США та деякі східноєвропейські країни. ЄС, країни G-7 та Австралія заморозили активи центральних банків Росії після вторгнення та минулого року домовилися спрямувати процентний дохід в Україну.

Очікується, що це питання буде порушено деякими міністрами фінансів ЄС на зустрічі в Копенгагені цього тижня та серед лідерів ЄС у жовтні, заявили чиновники. В ідеалі рішення має бути остаточно ухвалено на саміті лідерів ЄС 23-24 жовтня.