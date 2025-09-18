Зеленський підписав закон про ратифікацію 100-річної угоди з Британією

Сьогодні, 18 вересня, президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію 100-річної угоди з Великою Британією.

Про це свідчать дані у картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Зазначимо, що угода включає оборонний блок, економічні та технологічні елементи, взаємодію в інформаційний та культурній сферах.

Зокрема сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції (у тому числі в рамках спільних ініціатив), приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Нагадаємо, Україна та Великобританія підписали історичну 100-річну угоду у січні цього року. А 17 вересня Верховна Рада її ратифікувала.