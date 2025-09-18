Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Право

Зеленський призначив нового суддю Конституційного Суду

Ним став Юрій Барабаш.

Зеленський призначив нового суддю Конституційного Суду
Юрій Барабаш
Фото: Судово-юридична газета

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №687/2025 призначив нового суддю Конституційного Суду.

“Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України”, - йдеться у документі.

Як повідомляє “Судово-юридична газета”, Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Під час відбору кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі “міжнародників” Барабаш отримав 6 голосів “за”.
