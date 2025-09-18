Зеленський призначив нового суддю Конституційного Суду

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №687/2025 призначив нового суддю Конституційного Суду.

“Призначити Барабаша Юрія Григоровича суддею Конституційного Суду України”, - йдеться у документі.

Як повідомляє “Судово-юридична газета”, Юрій Барабаш – проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук.

Під час відбору кандидатів до КСУ Дорадчою групою експертів за участі “міжнародників” Барабаш отримав 6 голосів “за”.