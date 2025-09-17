«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
​ЄС прокоментував спільні російсько-білоруські стратегічні військові навчання Захід-2025

Військова участь інших країн у цих навчаннях викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки для ЄС.

Фото: EPAUPG

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки виступила із заявою щодо спільних стратегічних військових навчань Захід-2025.

“З огляду на триваючу війну Росії проти України та після неодноразових порушень повітряного простору наших держав-членів російськими безпілотниками, такі навчання, як ЗАХІД-2025, не демонструють відданості деескалації та миру”, - йдеться у документі.

Крім того, військова участь інших країн у цих навчаннях викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки для ЄС.

Отже, ЄС очікує, що РФ та Білорусь повністю виконають свої міжнародні зобов'язання, включаючи Віденський документ ОБСЄ 2011 року.

“ЄС залишається пильним щодо будь-яких потенційних загроз безпеці, пов'язаних з Захід-2025”, - зазначили у Євросоюзі.

  • Сьогодні, 17 вересня, на полігоні в Оржиші, за 100 кілометрів від стратегічного Сувальського перешийка, відбудуться одні з найбільших цьогорічних військових навчань у Польщі "Залізна брама".
  • У них бере участь 30 тисяч військовослужбовців та 600 одиниць військової техніки з Польщі та країн НАТО. Маневри відбуваються не лише на суші, але й у повітрі та на воді, залучаючи всі роди військ – від сухопутних і військово-морських сил до Військ територіальної оборони.
