​ЄС прокоментував спільні російсько-білоруські стратегічні військові навчання Захід-2025

Військова участь інших країн у цих навчаннях викликає серйозне занепокоєння щодо безпеки для ЄС.

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки виступила із заявою щодо спільних стратегічних військових навчань Захід-2025.

“З огляду на триваючу війну Росії проти України та після неодноразових порушень повітряного простору наших держав-членів російськими безпілотниками, такі навчання, як ЗАХІД-2025, не демонструють відданості деескалації та миру”, - йдеться у документі.

Отже, ЄС очікує, що РФ та Білорусь повністю виконають свої міжнародні зобов'язання, включаючи Віденський документ ОБСЄ 2011 року.

“ЄС залишається пильним щодо будь-яких потенційних загроз безпеці, пов'язаних з Захід-2025”, - зазначили у Євросоюзі.