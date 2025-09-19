Wall Street Journal: Кіммел збирався звинуватити MAGA в перекручуванні його слів, але Disney вирішив зняти шоу з ефіру

Ведучий зустрівся з топменеджеркою, яка згодом ухвалила рішення не допустити його до ефіру.

Голівудська творча спільнота розкритикувала рішення компанії Disney, яка володіє каналом ABC, зняти з ефіру шоу Джиммі Кіммела за його висловлювання про вбитого консервативного інфлюенсера Чарлі Кірка. Заяви із критикою опублікували профспілки і актори, пише Wall Street Journal.

Деймон Лінделоф, співтворець класичної драми ABC "Загублені", захистив Кіммела в Instagram і сказав, що не хотів би працювати в компанії, яка зняла ведучого з ефіру. А ексведучий лейт-найт шоу Девід Леттерман у коментарі журналу Atlantic назвав цей крок управлінням медіа.

"Ми всі бачимо, куди все йде, вірно? Це управління медіа. І це недобре", – сказав він.

Сенатор-демократ звинуватив адміністрацію Дональда Трампа в цензурі, а колишній президент Барак Обама назвав це власною версією культури скасування (cancel culture).

Журналісти також відтворили перебіг подій, що призвели до рішення каналу зняти шоу з ефіру на невизначений час. У понеділок Кіммел у своєму шоу розкритикував реакцію Трампа і деяких республіканців на вбивство прихильного до них блогера. Зокрема, він порівняв реакцію з Трампа з реакцією дитини на те, що в неї вмерла золота акваріумна рибка.

Кіммела за це розкритикував голова Федеральної комісії зв'язку Брендан Карр. Він навіть припустив, що для каналу ABC це може завершитися заходами проти ліцензій на мовлення його станцій. Кіммел планував відповісти на ці слова Карра в ефірі шоу в середу, але до ефіру його не допустили.

Рекламодавці та афілійовані особи зателефонували до мережі, висловивши стурбованість стосовно шоу Кіммела. Керівники Sinclair та Nexstar – власників понад 60 місцевих станцій ABC – після зауважень Карра повідомили керівникам мережі, що вони "на невизначений термін" унеможливлять початок шоу.

За словами людей, знайомих з цим питанням, перед ефіром Дана Волден, співголова Disney Entertainment, поговорила з ведучим про його план. За словами джерел, Кіммел планував заявити, що його слова перекрутили представники руху MAGA.

Після розмови Волден із Кіммелом вона та інші топкерівники вирішили, що виступ ведучого може ще більше погіршити ситуацію. Волден обговорила рішення зняти шоу з ефіру з керівниками Disney, і лише після цього про це повідомили ведучому.