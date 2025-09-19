Париж вислав двох малійських дипломатів після арешту французького посла

Влада західноафриканської країни у серпні заявила про арешт громадянина Франції за підозрою у співпраці з паризькими розвідувальними службами.

Париж призупинив співпрацю з Малі в галузі боротьби з тероризмом і наказав двом малійським дипломатам покинути країну після арешту французького посланця в Бамако.

Про це повідомило AFP у п'ятницю джерело у французькій дипломатичній сфері, пише France24.

Влада західноафриканської країни у серпні заявила про арешт громадянина Франції за підозрою у співпраці з паризькими розвідувальними службами та звинуватила "іноземні держави" у спробі дестабілізації країни.

Двом малійським дипломатам, яких висилають у відповідь, дали час до суботи, щоб покинути Францію.

Керівна хунта Малі також заявила минулого місяця про затримання десятків солдатів за нібито спроби повалити уряд.