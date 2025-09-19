Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Париж вислав двох малійських дипломатів після арешту французького посла

Влада західноафриканської країни у серпні заявила про арешт громадянина Франції за підозрою у співпраці з паризькими розвідувальними службами.

Париж вислав двох малійських дипломатів після арешту французького посла
Фото: EPA/UPG

Париж призупинив співпрацю з Малі в галузі боротьби з тероризмом і наказав двом малійським дипломатам покинути країну після арешту французького посланця в Бамако.

Про це повідомило AFP у п'ятницю джерело у французькій дипломатичній сфері, пише France24.

Влада західноафриканської країни у серпні заявила про арешт громадянина Франції за підозрою у співпраці з паризькими розвідувальними службами та звинуватила "іноземні держави" у спробі дестабілізації країни.

Двом малійським дипломатам, яких висилають у відповідь, дали час до суботи, щоб покинути Францію.

Керівна хунта Малі також заявила минулого місяця про затримання десятків солдатів за нібито спроби повалити уряд.

  • Збідніла Малі з 2012 року переживає кризу безпеки, яка, зокрема, підживлюється насильством з боку груп, пов'язаних з Аль-Каїдою та Ісламською державою, а також злочинних угруповань.
  • Хунта, яку очолює президент Ассімі Гоїта, прийшла до влади після двох державних переворотів у 2020 та 2021 роках. Військові відвернулися від західних партнерів, таких як колишня колоніальна держава Франція, щоб політично та військово об'єднатися з Росією “в ім'я національного суверенітету”.
