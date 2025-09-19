Париж вислав двох малійських дипломатів після арешту французького посла

Париж призупинив співпрацю з Малі в галузі боротьби з тероризмом і наказав двом малійським дипломатам покинути країну після арешту французького посланця в Бамако.
Про це повідомило AFP у п'ятницю джерело у французькій дипломатичній сфері, пише France24.
Влада західноафриканської країни у серпні заявила про арешт громадянина Франції за підозрою у співпраці з паризькими розвідувальними службами та звинуватила "іноземні держави" у спробі дестабілізації країни.
Двом малійським дипломатам, яких висилають у відповідь, дали час до суботи, щоб покинути Францію.
Керівна хунта Малі також заявила минулого місяця про затримання десятків солдатів за нібито спроби повалити уряд.
- Збідніла Малі з 2012 року переживає кризу безпеки, яка, зокрема, підживлюється насильством з боку груп, пов'язаних з Аль-Каїдою та Ісламською державою, а також злочинних угруповань.
- Хунта, яку очолює президент Ассімі Гоїта, прийшла до влади після двох державних переворотів у 2020 та 2021 роках. Військові відвернулися від західних партнерів, таких як колишня колоніальна держава Франція, щоб політично та військово об'єднатися з Росією “в ім'я національного суверенітету”.