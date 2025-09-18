Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Авіакатастрофа в Індії: родичі жертв подали до суду на Boeing та Honeywell

У позові, який звинувачує компанії в недбалості, стверджується, що несправні паливні перемикачі призвели до катастрофи, в якій загинуло близько 260 людей. 

Авіакатастрофа в Індії: родичі жертв подали до суду на Boeing та Honeywell
Місце катастрофи Dreamliner Air India
Фото: EPA/UPG

Сім'ї чотирьох пасажирів, які загинули в катастрофі літака Air India в червні, подали позов у США проти виробника літаків Boeing та виробника авіаційних деталей Honeywell.

Про це повідомляють Euronews.

У позові, який звинувачує компанії в недбалості, стверджується, що несправні паливні перемикачі призвели до катастрофи, в якій загинуло близько 260 людей. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) раніше стверджувало, що механізм у літаках Boeing був безпечним.

Аварія сталася невдовзі після зльоту з міжнародного аеропорту Ахмедабад в Індії. У катастрофі загалом загинуло 242 людини на борту, ще 19 померли на землі, а один пасажир вижив.

У попередньому звіті про розслідування, підготовленому в липні Індійським бюро розслідування авіаційних аварій (AAIB), було встановлено, що подача палива до двигунів літака припинилася невдовзі після зльоту. Звіт не підтверджував припущення, що птахи могли спричинити катастрофу, наголошуючи, що “поблизу літака не спостерігалося значної активності птахів”.

У звіті AAIB зазначено, що Air India не проводила рекомендованих перевірок паливних перемикачів перед польотом. У 2018 році FAA США видало бюлетень, у якому зазначалося, що деякі перемикачі керування подачею палива Boeing були встановлені з вимкненою функцією блокування. Ця функція призначена для утримання деталей у положенні та забезпечення подачі палива до двигунів.

У бюлетені 2018 року рекомендувалося проводити перевірки, хоча це не було юридично обов'язковим правилом. У позові, поданому родинами жертв, стверджується, що як Boeing, так і Honeywell знали про ризик аварії та не вжили належних заходів для її запобігання.

Немає жодних доказів того, що компанії попередили Air India або інших компаній, які експлуатують їхню продукцію, про необхідність перевірки перемикачів, і вони не відправили авіакомпаніям запасні перемикачі.

У позові додається, що перемикачі розташовані в місці, де їх легко можна випадково збити. “Шокує, що Honeywell та Boeing знали про цю небезпеку та абсолютно нічого не зробили, щоб запобігти неминучій катастрофі, яка сталася 12 червня”, ‒ сказав Бенджамін Мейджор з юридичної фірми Lanier, співадвокат родин.

Він додав: “Цей дефект можна порівняти з тим, як виробник автомобілів розміщує незахищений елемент керування екстреним гальмом поруч із ручкою гучності радіоприймача у вашому автомобілі. І на відміну від автомобіля, перезапуск реактивних двигунів займає хвилини, а не секунди”.

Аудіозапис з кабіни пілотів, що детально описує розмову між пілотами, свідчить про те, що жоден з них не мав наміру відключати подачу палива. Хоча вони намагалися перезапустити двигуни, часу, щоб запобігти аварії, не вистачило.

Детальніший звіт про інцидент очікується наступного року.

Honeywell не відповіла на запит Euronews про коментар. Boeing посилалася на попередній звіт AAIB і відмовивя від подальших коментарів.
