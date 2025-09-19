«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Камала Гарріс у мемуарах визнала, що Тім Волз не мав бути її партнером на виборах

Демократка не наважилася обрати того, кого вважала ідеальним кандидатом.

Камала Гарріс у мемуарах визнала, що Тім Волз не мав бути її партнером на виборах
Камала Гарріс та Тім Волз
Фото: EPA/UPG

Колишня віцепрезидентка США Камала Гарріс у своїй новій книзі про передвиборчу кампанію 2024 року "107 днів" зізналася, що Тім Волз не мав балотуватися разом з нею.

Як пише The Guardian, демократка не розглядала губернатора Міннесоти своїм партнером на виборах, надаючи перевагу ексміністру транспорту Піту Буттіджіджу - першому відкритому гею в адміністрації Білого дому. 

Проте Гарріс відчула, що "ми й так вимагаємо від Америки забагато - обрати темношкіру президентку, яка заміжня за євреєм". Буттіджідж "міг би стати ідеальним віцепрезидентом, якщо б був білим гетеросексуалом".  

Гарріс також пригадала свій розпач під час дебатів між Тімом Волзом та Джей Ді Венсом. Тоді демократ потрапив у пастку республіканця, який замість тактики Дональда Трампа з образами на адресу опонента почав зображати поміркованість та люб'язність. Віцепрезидентка "з жахом дивилася, як Тім киває та посміхається, і не розуміла, що відбувається".
