У Берліні через знайдену бомбу часів Другої світової війни оголосили евакуацію

Влада німецької столиці Берліна оголосила евакуацію тисяч громадян через знайдену у середмісті нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.

Як пише Deutsche Welle, снаряд пролежав понад 80 років на дні річки Шпрее, на берегах якої стоїть Берлін.

Поліція облаштувала безпековий периметр у 500 метрах від місця знахідки та здійснила обхід усіх навколишніх будинків з повідомленням мешканцям про необхідність евакуації. У районі Берлін-Мітте було облаштовано тимчасовий пункт ночівлі, куди вишикувалися черги. Окрім житлових будівель, в зону обов'язкового переміщення потрапили кілька посольств та адміністративних споруд.

Очікується, що знешкодження відбудеться зранку у п'ятницю, коли водолази зможуть краще роздивитися бомбу. Снаряд вкрито мулом, що ускладнює процес. Містяни мають повернутися у свої домівки одразу після розмінування.