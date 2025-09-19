У США оголосили лауреатів Шнобелівської премії

У Бостонському університеті у четвер оголосили імена дослідників та винахідників, удостоєних так званої "Шнобелівської премії" (Ignoble Prize - від англ. ignoble, негідний - ред.).

Як пише The Guardian, традиційно нагороду присуджують науковим роботам, які "спершу змушують сміятися, а потім замислитися". Захід є пародією на Нобелівську премію і відбувається за місяць до оголошення її лауреатів.

У галузі хімії "Шнобеля" отримали вчені, які займалися розробкою дієти на основі тефлону. Премію миру присуджено групі дослідників, які стверджують, що шот горілки поліпшує знання іноземних мов. Нагороду за фізику забрали ті, хто вивчав злипання італійської пасти "качо е пепе".

Найкраще біологічне відкриття було зроблено в Японії, де зрозуміли, що корови, яким намалювали чорні смуги, менше страждають від укусів мух. А приз за літературу посмертно дістався професору з університету Айови, який упродовж 35 років документував ріст своїх нігтів на руках та ногах.

Є серед номінацій і ті, які не дублюють нобелівські. Приз за авіацію дістався групі, яка дослідила ефект етанолу на єгипетських кажанів, які їли фрукти, що забродили. Через сп'яніння в них "збільшувався ризик зіткнення у польоті з різними об'єктами".

Нагорода у галузі педіатрії була вручена за дослідження того, що діти довше прикладалися до материних грудей, якщо перед цим жінка їла часник. "Шнобеля" за харчову галузь отримала праця про те, що веселкові ящірки Того найбільше люблять піцу "чотири сири".

Найкращим інженерним винаходом стала полиця для взуття, яка нейтралізує поганий запах від кросівок. "Шнобель" за психологію заслужило відкриття, що люди, яким визначили рівень інтелекту вище середнього, були схильні до того, щоб цим вихвалятися.