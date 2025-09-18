За угодою “один за одного” Британія повернула до Франції першого мігранта

Вивезення зі Сполученого Королівства громадянина Індії є аргументом на користь лейбористського уряду після заяв про неефективність угоди.

Велика Британія повернула до Франції першого мігранта, який шукав притулку, у межах знакової угоди з Парижем про повернення за принципом “один за одного”, повідомляє Financial Times.

Лондон переконаний, що угода може допомогти у вирішенні проблеми міграції на невеликих човнах.

FT зазначає, що успішне повернення мігранта, громадянина Індії, допоможе уряду лейбористів розвіяти твердження про неефективність схеми, узгодженої між британським прем’єром Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що мігранта повернули рейсом у четвер вранці “після трьох днів поспіль, коли спроби уряду депортувати мігрантів з малих човнів зривалися через юридичні оскарження”.

Згідно з умовами схеми “один прибув, один вибув”, яка набула чинності на початку серпня, на кожну особу, успішно депортовану з Великої Британії, уряд має отримати взаємну кількість шукачів притулку з Франції. Перший рейс, який доставить шукачів притулку до Великої Британії з північної Франції, очікується в суботу.

Уряд Франції сьогодні підтвердив повернення, але відмовився від подальших коментарів.

Позиція британського МВС

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд заявила, що подасть апеляцію принаймні на одне рішення – рішення Високого суду, яке у вівторок заборонило вивезення еритрейця, заплановане на середу вранці. Чоловікові дали час для надання доказів того, що він був жертвою сучасного рабства.

Як йдеться у матеріалі, критики угоди стверджують, що схема приречена на провал, оскільки вона “вплутується в дорогі та тривалі судові процеси”.

Кілька імміграційних адвокатів повідомили Financial Times, що вони очікують постійного потоку оскаржень рішень про видворення.

За словами Махмуд, перший рейс був “важливим першим кроком” до гарантування безпеки кордонів Великої Британії. “Це послання людям, які перетинають кордони на невеликих човнах: якщо ви незаконно в'їжджаєте до Великої Британії, ми будемо прагнути вас депортувати”, ‒ заявила вона.

Міністр внутрішніх справ додала, що вона і надалі оскаржувати в суді будь-які “запізнілі, навмисні спроби зірвати депортацію”.

Раніше Махмуд заявила, що така ситуація зводить нанівець закони та щедрість Великої Британії, коли мігранти раптово, напередодні виселки, починають стверджувати, що вони є жертвами сучасного рабства, хоча ніколи раніше таких заяв не подавали. Міністерка нібито розпочала перегляд Закону про сучасне рабство 2015 року, щоб з'ясувати, чи ним не зловживають.

Елеонора Лайонс, незалежна комісарка з питань боротьби з рабством, розкритикувала втручання міністра внутрішніх справ. Вона розповіла BBC, що слова Махмуд мали “реальний вплив” на жертв експлуатації, які тепер можуть боятися виступити та розповісти про те, що з ними сталося.

“Як Палата громад, так і спеціальні комітети Палати лордів розглядали це питання останніми роками і виявили, що немає жодного зловживання системою”, – сказала Лайонс.

Тим часом експерти з питань міграції попереджають, що ефективність схеми як засобу стримування людей, які розглядають можливість перетину Ла-Маншу на невеликих човнах, залежатиме від того, чи з Британії найближчими місяцями повернуть достатню кількість людей.