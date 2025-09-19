Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Директор МІ6 Річард Мур: Росія просувається повільними темпами і високою ціною, але до переговорів не готова

Москва прагне капітуляції України і знищення її існування як суверенної держави. 

Директор МІ6 Річард Мур: Росія просувається повільними темпами і високою ціною, але до переговорів не готова
Фото: Wiki

Росія просувається на полі бої повільними темпами і "жахливою ціною", сказав керівник британської таємної розвідки МІ6 сер Річард Мур. Він вважає, що лідер росіян Владімір Путін прагне нав'язувати його імперську волю усіма доступними методами, але "не може досягти успіху", передає Sky News

Путін заперечує український суверенітет, наголосив Мур. Але захопити Україну силою Росія неспроможна. 

"Росія просто не має засобів для повного підкорення України силою. Проблемою є, і завжди був, суверенітет. Путін відкидає суверенітет України і її існування як країни та нації", – сказав Мур. 

Він також додав, що британська розвідка не бачить готовності Росії до переговорів з Україною, пише Reuters. Його могла би зацікавити лише капітуляція українців, вважає він.

"Путін розраховував переконати світ, що російська перемога є обов'язковою. Але він бреше. Він бреше світу. Він бреше своєму народу. Можливо, він бреше навіть собі", – вважає Мур. 
