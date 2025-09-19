ЗМІ: Армія Ізраїлю заявила про застосування "безпрецедентної сили" в місті Газа та закликала мешканців евакуюватися

Ізраїльські військові заявили, що діятимуть з "безпрецедентною силою" у місті Газа, закликаючи мешканців покинути місто. Також ЦАХАЛ заявив про закриття тимчасового маршруту евакуації, відкритого 48 годин тому, пише The Guardian.
"З цього моменту дорога Салах аль-Дін закрита для руху на південь. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти з безпрецедентною силою проти ХАМАС та інших терористичних організацій", заявив у мережі "Х" речник Армії оборони Ізраїлю Авіхай Адраї.
Він додав, що єдиний можливий шлях на південь — через вулицю Аль-Рашид, і закликав мешканців "скористатися цією можливістю та приєднатися до сотень тисяч мешканців міста, які переїхали на південь до гуманітарної зони".
Війна Ізраїлю і ХАМАС
- За даними підконтрольного ХАМАСу МОЗ Палестини, з 7 жовтня 2023, коли через напад терористів на Ізраїль почалася війна, загинули 65 062 людини. Лише за вчора, відповідно до цієї інформації, загинули 98 палестинців, а ще 385 були поранені. З ізраїльського боку внаслідок атаки ХАМАС 7 жовтня загинули 1200 людей, ще понад 200 потрапили в заручники.
- Дії Ізраїлю в Смузі Гази критикує світова спільнота. Цього тижня незалежна комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Смузі Гази геноцидом.
- Єврокомісія пропонує вжити санкцій проти Ізраїлю і скоротити торгівлю з ним.
- Усі спроби досягнути нового припинення вогню і закінчити майже дворічну війну, розпочату атакою ХАМАС на Ізраїль, поки що виявилися марними. Ізраїль декларує своєю метою повне знищення ХАМАС і нещодавно вдарив по Катару, в столиці якого, як він заявив, перебували деякі лідери цього терористичного угруповання.
- ХАМАС продовжує утримувати близько 50 заручників, 20 з яких, за попередніми даними, живі.
- Припинення війни вимагають не лише світові лідери, а й частина мешканців Ізраїлю. Вони прагнуть звільнення своїх рідних з полону і виходять на протести з закликами до влади допомогти їм і домовитися про закінчення боїв.