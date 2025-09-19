ЗМІ: Армія Ізраїлю заявила про застосування "безпрецедентної сили" в місті Газа та закликала мешканців евакуюватися

У ЦАХАЛ заявили про закриття тимчасового маршруту евакуації, відкритого 48 годин тому,

Ізраїльські військові заявили, що діятимуть з "безпрецедентною силою" у місті Газа, закликаючи мешканців покинути місто. Також ЦАХАЛ заявив про закриття тимчасового маршруту евакуації, відкритого 48 годин тому, пише The Guardian.

"З цього моменту дорога Салах аль-Дін закрита для руху на південь. Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме діяти з безпрецедентною силою проти ХАМАС та інших терористичних організацій", заявив у мережі "Х" речник Армії оборони Ізраїлю Авіхай Адраї.

Він додав, що єдиний можливий шлях на південь — через вулицю Аль-Рашид, і закликав мешканців "скористатися цією можливістю та приєднатися до сотень тисяч мешканців міста, які переїхали на південь до гуманітарної зони".

