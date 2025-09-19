Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Розвідка: дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів Росії

Проблеми з пальним спостерігаються і на тимчасово окупованих територіях України.

Розвідка: дефіцит пального вже охопив близько 20 регіонів Росії
Фото: СЗРУ

У Росії погіршується стан із наявністю пального через зростання вартості нафтопродуктів по всій країні.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Дефіцит пального в РФ уже охопив щонайменше 20 регіонів. Проблеми спостерігаються, зокрема, й на тимчасово окупованих територіях України.

Санкт-Петербурзька міжнародна товарно-сировинна біржа вказувала, що 17 вересня ціна бензину марки "АІ-92" перевищила 73,2 тисячі рублів за тонну. Це стало історичним максимумом.

Зумовило кризу те, що з 2 серпня в Росії вийшли з ладу 13 нафтопереробних заводів із сукупною потужністю 119,2 млн тонн на рік. 

Мінпаливенерго та нафтокомпанії країни-агресорки були змушені переглянути графік планового ремонту відповідних об'єктів, щоб збільшити постачання бензину на внутрішній ринок.

Серед причин дефіциту – також низький рівень запасів у роздрібних мережах. Регіональні оператори автозаправних станцій не змогли сформувати резерви через високу облікову ставку й дорогі кредити. Це спричинило закриття АЗС у Бєлгородській і Володимирській областях.

Окремим чинником стало штучне обмеження пропозиції з боку "Роснефти", "Лукойла", "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза" й "Татнефти". Ці державні компанії регулярно відкладають відвантаження законтрактованого пального, віддаючи перевагу власним АЗС. Для компаній економічно вигідніше сплатити 5% штрафу за невиконання біржових зобов’язань, ніж відправляти бензин на ринок.

"У короткостроковій перспективі, зокрема взимку 2025/2026 років, це призведе до погіршення соціально-економічної ситуації в РФ, зростання залежності від імпорту палива з білорусі, Казахстану й Китаю, а також до додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії", – зазначають у розвідці.
