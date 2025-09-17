Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
На Тернопільщині поліцейські затримали працівника ТЦК, який спричинив низку ДТП

Водій автомобіля Skoda, ймовірно, перебував у стані сп’яніння.

На Тернопільщині поліцейські затримали працівника ТЦК, який спричинив низку ДТП
На Тернопільщині поліцейські затримали працівника ТЦК, який спричинив низку ДТП
Фото: Скріншот

Під час моніторингу соцмереж поліцейські виявили відео, на якому водій автомобіля Skoda у Тернопільській області тікав від патрульної поліції та вчинив ДТП.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

“За попередніми даними, патрульні отримали інформацію про те, що водій автомобіля Skoda, який, ймовірно, перебував у стані сп’яніння, рухаючись із м. Збараж, не виконав вимогу про зупинку. Під час переслідування водій створював аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху та вчинив ДТП із службовими автомобілями, а також із вантажівкою та автомобілем Audi”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали порушника, яким виявився 31-річний працівник ТЦК та СП одного з районів області.

За даними поліції, за декілька годин до інциденту водій, будучи напідпитку, вчинив ще дві ДТП.

Наразі вирішується питання про притягнення фігуранта до адмінвідповідальності за ст. 122, ст. 124, ст. 122-4, ст. 130 Кодексу України про адмінправопорушення.

Також вирішується питання затримання водіята внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
