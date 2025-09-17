Уночі зафіксували влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

Ворог запустив дві ракети та 172 ударні дрони.

У ніч на 17 вересня російська армія атакувала Україну двома ракетами та 172 ударними безпілотниками. ППО знешкодила 136 дронів. Зафіксували влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили