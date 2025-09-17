«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
​На фронті зафіксували 183 бої, найбільше – на Покровському та Новопавлівському напрямках

Сили оборони уразили район зосередження особового складу, 2 артилерійські засоби та пункт управління БпЛА російських загарбників.

​На фронті зафіксували 183 бої, найбільше – на Покровському та Новопавлівському напрямках
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалася 1302-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом за вчора зафіксували 183 бойових зіткнення.

Про це повідомив Генштаб. 

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів двома ракетами та 74 авіаційних удари, скинувши 118 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4685 обстрілів, з них 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6206 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне, Григорівка Запорізької області; Одрадокам’янка  Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два артилерійські засоби та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося дев’ять  боєзіткнень. Ворог завдав 9 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 188 обстрілів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося п’ять боєзіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Липців.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку Куп’янська, Петропавлівки, Борівської Андріївки та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутися вперед у напрямку населених пунктів Шийківка, Шандриголове, Ставки та поблизу Колодязів, Новомихайлівки, Греківки, Середнього та Торського.

На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбили 23 ворожих атаки. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Григорівки, Федорівки та в бік населених пунктів Виїмка, Ямпіль, Дронівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Щербинівки, Катеринівки, Полтавки, Русиного Яру та в бік  Іванопілля, Плещіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Нове Шахове, Шахове, Миролюбівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак противника поблизу населених пунктів Філія, Іванівка, Ольгівське,  Олександроград, Маліївка, Січневе,  Новоіванівка.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки поблизу Полтавки.

На Оріхівському напрямку українські воїни відбивали одну атаку в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників становили 1020 осіб. Також ворог втратив п’ять танків, три бойові броньовані машини, 36 артилерійських систем, 360 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 108 одиниць автомобільної техніки та одну важку вогневу систему.
