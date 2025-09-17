Удари по «Дружбі»

Недавно Європа почула завивання прем’єрів Угорщини та Словаччини з приводу триочкового кидка Сил безпілотних систем ЗС України по елементах нафтопроводу «Дружба» , котрим російська нафта тече до ЄС. Але спробуємо подивитися на картину ширше й оцінити красу гри СБС.

Фото: index.hu Трубопровід «Дружба»

Почнімо з нафтопроводу «Дружба». Його південна гілка проходить через Україну і є основним маршрутом постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини. Звіти EIA (Управління енергетичної інформації США), CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря), Eurostat показують таке (Мт — мільйони тонн):

Рік Загальний транзит через Україну (Мт/рік) Угорщина (Мт/рік, частка 42%) Словаччина (Мт/рік, частка 35%) Примітки 2022 14–15 5.0 4.3 Початок повномасштабного вторгнення.

Обсяги зросли для Угорщини на 49 % порівняно з 2021-м (3.4 Мт). Кумулятивно з лютого 2022-го по кінець 2024-го 13.5 Мт для Угорщини, 13 Мт для Словаччини. 2023 13.5 5.7 4.7 Зростання залежності: Угорщина — 85 %, Словаччина — 90 %.

Російська нафта становила >80 % імпорту для обох країн. 2024 11.4 4.8 4.0 Зниження на 15 % порівняно з 2023-м; середньодобовий обсяг: 230 тис. барелів/добу. Угорщина — 96 тис. б/д, Словаччина — 80.5 тис. б/д. 2025 7–8 Мт 3.2 2.7 Перерви в серпні через удари СБС ЗСУ (зупинка на 2-5 днів, відновлено 20 серпня).

У серпні: Угорщина — €176 млн (імовірно, до 0.35 Мт), Словаччина — €204 млн (до 0.4 Мт) через «Дружбу». Контракт угорської компанії MOL з Лукойлом завершився в червні, але тривають надходження від інших постачальників РФ.

Загальний транзит через Україну по південній гілці «Дружби» зменшився з 2022 року через санкції ЄС і геополітичні фактори, але не припинився.

Альтернативні маршрути — тобто не через Україну та, головне, не з Росії існують. Але Угорщина і Словаччина, країни без виходу до моря, вдають, що залежать від «Дружби». Насамперед через бонуси від РФ і нижчу вартість російської нафти.

У паралельній для офіційних Будапешта і Братислави реальності функціонує Адріатичний нафтопровід (Adria/JANAF, Хорватія) з порту Рієка (Хорватія) до Славонії (Угорщина) та Словаччини. Він має потужність прокачки 14.4 Мт/рік, але за потреби може збільшити до 16.4 Мт. У 2024-му він забезпечував до 30 % імпорту Угорщини (нафта з Іраку, Азербайджану, Казахстану, Норвегії). У 2025-му компанія MOL уклала угоду на купівлю 2.1 Мт нафти неросійського видобутку. Цей маршрут здатен повністю замінити «Дружбу» (загальна потреба нафти Угорщини — 11–12 Мт/рік).

Якщо не подобаються трубопроводи, а там за звичкою можуть лазити російські військові, то існують танкерні поставки через Адріатику. Є варіант поставок через Румунію чи Австрію.

Фото: Szigetváry Zsolt / MTI Adria Нафтопровід

Щоб усі карти лежали на столі, то слід зазначити, що перекачка через Adria дешевша для неросійської нафти, але логістика дорожча за прокачку «Дружбою».

ЄС тисне на Угорщину і Словаччину й наполягає на диверсифікації. Загалом залежність від Росії зменшилася з 96 % у 2021-му до 80–87 % у 2024-му, а проте, «Дружба» залишається ключовою, забезпечуючи 70–80 % імпорту нафти.Тепер повернімося суто до результатів роботи добрих дронів СБС.

Мудро й далекоглядно помізкувавши, що транспортувати нафту через Україну й одночасно воювати з нею якось несправедливо, Сили безпілотних систем провели декілька атак, завдавши енергетичній інфраструктурі Росії колосальних збитків. Звісно, бомбили не українську ділянку трубопроводу, що, погодьтеся, значно простіше, а зосередилися на відтинку в Брянській і Тамбовській областях.

Загалу відомо про таке:

Дата Місце та тип удару Пошкодження Вплив на поставки Примітки 18 серпня 2025 Насосна станція «Нікольське», Тамбовська область РФ Пошкодження інфраструктури, пожежа Зупинка поставок на невизначений термін; Угорщина та Словаччина оголосили про повну зупинку Угорщина назвала атаку неприйнятною і тероризмом, Словаччина — атакою на енергобезпеку. Зеленський відповів: «це санкції проти покупців російської нафти» 21–22 серпня 2025 Насосна станція «Унеча», Брянська область РФ Комплексні пошкодження, пожежа Зупинка на 5+ днів (з 21 серпня); зупинка перекачки до Угорщини/Словаччини MOL (Угорщина): регіональні поставки гарантовані; відновлення очікували 27–28 серпня в тестовому режимі на нижчих обсягах 28 серпня 2025 Відновлення після серпневих атак Поставки відновлено 28 серпня; нафта пішла до обох країн, але в тестовому режимі Словацький міністр Деніса Сакова: «Сподіваємося на стабільність»; угорський міністр Петер Сійярто: «Атаки — еквівалент нападу на Угорщину та Словаччину» 7 вересня 2025 Брянська область РФ Комплексні пошкодження, пожежа Поставки до Угорщини/Словаччини йдуть за графіком MOL: постачання за графіком; Словаччина: «нас не зачепило». Росія — без коментарів

Удари по системі трубопровідного транспорту — частина ширшої кампанії Сил оборони проти енергетичної інфраструктури РФ, включаючи газопроводи Центральна Азія — Центр. Удари вивели з ладу 17 % російських потужностей переробки нафти (1,1 млн барелів/добу).

Якщо відтягнути камеру в космос і звідти побачити всю картину, то станом на 14 вересня поточного року поставки російської нафти через «Дружбу» до Угорщини та Словаччини не зупинені повністю, але зазнали тимчасових перерв. Залежність цих країн від нафти Росії залишається високою (80–90 % імпорту нафти для обох).

Після вибухових серпневих перерв поставки стабільні. У серпні Словаччина імпортувала нафти на 276 млн € (74 % — €204 млн через «Дружбу»), Угорщина — подібні обсяги. Після атаки 7 вересня угорська MOL підтвердила стабільність графіка. Хорватія (Janaf) заявила про готовність повністю замінити «Дружбу» неросійською нафтою (з Іраку, Азербайджану, Норвегії) для НПЗ MOL в обох країнах.

Удари Сил безпілотних систем спричинили короткі перерви, на 5–7 діб, у серпні, але Росія швидко відновила потік. Проте цього року через санкції та атаки добрих дронів відбулося зниження прокачки російської нафти до Європи на 15–20 % порівняно з 2024-м (з 11,4 млн тонн у 2024-му до 9–10 млн тонн у 2025-му).

Загалом зупинка «Дружби» не повна, а епізодична, зі швидким відновленням, хоча атаки Сил безпілотних систем прискорюють перехід поціновувачів російської нафти на альтернативи.