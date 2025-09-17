Із Польщі можуть депортувати українця, який запустив дрон над урядовими будинками, - ЗМІ

Польська поліція висунула звинувачення в порушенні закону "Про повітряне право" громадянину України, який пілотував дрон над резиденцією президента та урядовими будівлями у Варшаві. Також було прийнято рішення про його депортацію.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF24.

Зазначається, що наразі чоловік добровільно підкорився покаранню та сплатив штраф 4 тисячі злотих (950 євро).

"До прикордонної служби було направлено клопотання прокуратури про вислання 21-річного чоловіка з країни. Було прийнято рішення про його депортацію... Крім того, рішення передбачає, що молодий чоловік отримає 5-річну заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони", - йдеться в повідомленні.

17-річна білоруска, яка також була затримана разом з українцем у цій справі, була в цій справі лише свідком. Поліція її відпустила.

Агентство внутрішньої безпеки проаналізувало вміст телефонів обох, однак не знайшло жодних доказів, які б свідчили про те, що вони діяли на користь іноземної розвідки.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями.