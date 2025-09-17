У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСвіт

Із Польщі можуть депортувати українця, який запустив дрон над урядовими будинками, - ЗМІ

Наразі чоловік добровільно підкорився покаранню та сплатив штраф 4 тисячі злотих

Із Польщі можуть депортувати українця, який запустив дрон над урядовими будинками, - ЗМІ
Польська поліція (ілюстративне фото)
Фото: Visit Ukraine

Польська поліція висунула звинувачення в порушенні закону "Про повітряне право" громадянину України, який пілотував дрон над резиденцією президента та урядовими будівлями у Варшаві. Також було прийнято рішення про його депортацію.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF24.

Зазначається, що наразі чоловік добровільно підкорився покаранню та сплатив штраф 4 тисячі злотих (950 євро).

"До прикордонної служби було направлено клопотання прокуратури про вислання 21-річного чоловіка з країни. Було прийнято рішення про його депортацію... Крім того, рішення передбачає, що молодий чоловік отримає 5-річну заборону на в'їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони", - йдеться в повідомленні.

17-річна білоруска, яка також була затримана разом з українцем у цій справі, була в цій справі лише свідком. Поліція її відпустила. 

Агентство внутрішньої безпеки проаналізувало вміст телефонів обох, однак не знайшло жодних доказів, які б свідчили про те, що вони діяли на користь іноземної розвідки.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Служба охорони держави знешкодила дрон, який літав над урядовими будівлями.
