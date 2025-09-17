ЄС почне переговори з Великою Британією і Канадою щодо доступу до оборонного фонду на €150 млрд

Доступ до SAFE також прагнуть отримати Албанія, Туреччина і Південна Корея.

Держави-члени ЄС погодилися розпочати переговори з Великою Британією і Канадою про надання їм доступу до оборонного фонду блоку обсягом 150 млрд євро, пише Bloomberg.

Кошти спрямовані на прискорення інвестицій у військово-промисловий комплекс Європи. Як повідомила 17 вересня Данія, яка головує у Раді ЄС, рішення ухвалили одноголосно.

У разі досягнення домовленостей британські і канадські компанії отримають право брати участь у спільних оборонних закупівлях, що фінансуються через програму SAFE (Security and Defence Action for Europe). Це доповнить безпекові й оборонні партнерства, які ЄС вже уклав із цими країнами.

Програму SAFE створили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Її завдання – зміцнити обороноздатність Європи, зокрема, з огляду на побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа може скоротити американські гарантії безпеки для Європи.

Нині кошти фонду доступні насамперед компаніям з країн-членів ЄС. Окремий спеціальний статус має Україна.

Доступ до SAFE також прагнуть отримати інші держави. Наприклад, прем’єр Албанії Еді Рама заявив у Брюсселі, що хоче обговорити з НАТО можливість приєднання його країни. Туреччина та Південна Корея також подали відповідні запити.

Єврокомісія вже схвалила попереднє виділення 150 млрд євро фінансування. Польща розраховує отримати майже третину цієї суми. До 30 листопада країни-члени мають подати конкретні проєкти, які претендуватимуть на фінансування.

Програма передбачає інвестування у створення найбільш потрібних оборонних спроможностей, зокрема у виробництво:

безпілотників,

систем кіберзахисту,

ракет,

елементів європейського протиповітряного щита.

Таким чином ЄС прагне вибудувати потужний оборонний потенціал для стримування Росії.

До речі, Франція запропонувала обмежити використання вироблених у Британії військових компонентів у фонді оборони ЄС, що може ускладнити переговори про приєднання Лондона до цієї схеми.

Що відомо про SAFE