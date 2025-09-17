ЄС почне переговори з Великою Британією і Канадою щодо доступу до оборонного фонду на €150 млрд

Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

ЄС почне переговори з Великою Британією і Канадою щодо доступу до оборонного фонду на €150 млрд

Доступ до SAFE також прагнуть отримати Албанія, Туреччина і Південна Корея.

ЄС почне переговори з Великою Британією і Канадою щодо доступу до оборонного фонду на €150 млрд
британські військові
Фото: EPA/UPG

Держави-члени ЄС погодилися розпочати переговори з Великою Британією і Канадою про надання їм доступу до оборонного фонду блоку обсягом 150 млрд євро, пише Bloomberg.

Кошти спрямовані на прискорення інвестицій у військово-промисловий комплекс Європи. Як повідомила 17 вересня Данія, яка головує у Раді ЄС, рішення ухвалили одноголосно.

У разі досягнення домовленостей британські і канадські компанії отримають право брати участь у спільних оборонних закупівлях, що фінансуються через програму SAFE (Security and Defence Action for Europe). Це доповнить безпекові й оборонні партнерства, які ЄС вже уклав із цими країнами.

Програму SAFE створили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року. Її завдання – зміцнити обороноздатність Європи, зокрема, з огляду на побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа може скоротити американські гарантії безпеки для Європи.

Нині кошти фонду доступні насамперед компаніям з країн-членів ЄС. Окремий спеціальний статус має Україна.

Доступ до SAFE також прагнуть отримати інші держави. Наприклад, прем’єр Албанії Еді Рама заявив у Брюсселі, що хоче обговорити з НАТО можливість приєднання його країни. Туреччина та Південна Корея також подали відповідні запити.

Єврокомісія вже схвалила попереднє виділення 150 млрд євро фінансування. Польща розраховує отримати майже третину цієї суми. До 30 листопада країни-члени мають подати конкретні проєкти, які претендуватимуть на фінансування.

Програма передбачає інвестування у створення найбільш потрібних оборонних спроможностей, зокрема у виробництво:

  • безпілотників,
  • систем кіберзахисту,
  • ракет,
  • елементів європейського протиповітряного щита.

Таким чином ЄС прагне вибудувати потужний оборонний потенціал для стримування Росії.

  • До речі, Франція запропонувала обмежити використання вироблених у Британії військових компонентів у фонді оборони ЄС, що може ускладнити переговори про приєднання Лондона до цієї схеми.

Що відомо про SAFE 

  • SAFE – це багаторічна позика з низькими відсотками під гарантії бюджету Євросоюзу. Програма також передбачає спрощення та прискорення процедур спільних оборонних закупівель. Це – перша масштабна програма Євросоюзу, спрямована на збільшення інвестицій у європейські оборонні спроможності.
  • Ініціатива дозволить виділити до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону впродовж найближчих років. За цим планом, 150 мільярдів євро пропонується залучити як кредити, в тому числі на закупівлю озброєння (артилерію, ракети, боєприпаси, безпілотники та системи захисту від дронів).
  • Урсула фон дер Ляєн заявляла, що Україна отримає можливість брати участь у проєктах, пов'язаних із цією програмою запозичень.
  • Однак 150 мільярдів євро не зможуть отримати виробники зброї у США, Великій Британії та Туреччині - на ці країни діятиме заборона щодо укладання контрактів.
  • У серпні Європарламент звернувся до суду ЄС з позовом проти Ради Євросоюзу через схему оборонного кредитування SAFE.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies