ЄС позичить 150 мільярдів євро на купівлю зброї - але США не будуть постачальником

Європейська комісія оприлюднила план щодо фінансування купівлі зброї для країн ЄС за рахунок позики у розмірі 150 мільярдів євро.
Як пише The Guardian, важливою умовою стратегії, яка має до 2030 року зміцнити здатність блоку протистояти російській агресії, є заборона на контракти з виробниками зі Сполучених Штатів, Великої Британії та Туреччини.
65% вартості кредиту мають бути спрямовані на закупівлі у постачальників з Норвегії, України або держав ЄС. Решту можна використати для придбання озброєння з інших країн, але за умови, що ЄС має з ними підписану угоду про безпеку.
Голова європейської дипломатії Кая Каллас попередила, що "загроза від Росії є настільки реальною, наскільки лише можливо: в нас немає холодної війни, але є гаряча війна на європейській землі".
- Раніше Єврокомісія презентувала "Білу книгу з питань європейської оборони".
- ЗМІ пишуть, що ЄС відкидає вимогу Кремля не озброювати Україну для припинення вогню.