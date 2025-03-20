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ЄС позичить 150 мільярдів євро на купівлю зброї - але США не будуть постачальником

Ще двом союзникам з НАТО оборонні контракти теж не дістануться.

ЄС позичить 150 мільярдів євро на купівлю зброї - але США не будуть постачальником
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія оприлюднила план щодо фінансування купівлі зброї для країн ЄС за рахунок позики у розмірі 150 мільярдів євро. 

Як пише The Guardian, важливою умовою стратегії, яка має до 2030 року зміцнити здатність блоку протистояти російській агресії, є заборона на контракти з виробниками зі Сполучених Штатів, Великої Британії та Туреччини. 

65% вартості кредиту мають бути спрямовані на закупівлі у постачальників з Норвегії, України або держав ЄС. Решту можна використати для придбання озброєння з інших країн, але за умови, що ЄС має з ними підписану угоду про безпеку. 

Голова європейської дипломатії Кая Каллас попередила, що "загроза від Росії є настільки реальною, наскільки лише можливо: в нас немає холодної війни, але є гаряча війна на європейській землі". 

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