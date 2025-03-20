ЄС позичить 150 мільярдів євро на купівлю зброї - але США не будуть постачальником

Ще двом союзникам з НАТО оборонні контракти теж не дістануться.

Європейська комісія оприлюднила план щодо фінансування купівлі зброї для країн ЄС за рахунок позики у розмірі 150 мільярдів євро.

Як пише The Guardian, важливою умовою стратегії, яка має до 2030 року зміцнити здатність блоку протистояти російській агресії, є заборона на контракти з виробниками зі Сполучених Штатів, Великої Британії та Туреччини.

65% вартості кредиту мають бути спрямовані на закупівлі у постачальників з Норвегії, України або держав ЄС. Решту можна використати для придбання озброєння з інших країн, але за умови, що ЄС має з ними підписану угоду про безпеку.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас попередила, що "загроза від Росії є настільки реальною, наскільки лише можливо: в нас немає холодної війни, але є гаряча війна на європейській землі".