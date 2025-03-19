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Росіяни атакували 10 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 114 обстрілів області.

Росіяни атакували 10 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 19 березня, російських обстрілів зазнали Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 114 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 250 вибухів. 

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни вдарили КАБами, мінометами та дронами. Внаслідок обстрілів поранено цивільну особу, пошкоджено 14 приватних житлових будинків, будівлю медичного закладу, ліцею, закладу дошкільної освіти, 3 автомобілі.

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Середино-Будську громаду атакували РСЗВ та дронами, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, три приватні житлові будинки.

По Миропільській громаді окупанти вдарили КАБами та дронами, а по Білопільській та Великописарівській - дронами та мінометами.

Садівську громаду армія РФ атакувала ракетою, пошкоджено два приватні житлові будинки.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії та дроном, по Юнаківській - САУ, мінометів та дронами.

Також дронами загарбники били по Есманьській громаді, а по Глухівській - мінометами.

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