Мешканця Кременчука підозрюють у пораненні військовослужбовця

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який поранив з травматичної зброї військового у Кременчуці Полтавської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Полтавській області.

“19 березня близько 07:00 години під час патрулювання міста Кременчук наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК побачили підозрілого перехожого. При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги”, - розповіли в поліції.

Зазначається, що пораненому військовому медики надали допомогу, минулося без госпіталізації.

Поліцейські встановили, що правопорушником є місцевий мешканець 1977 року народження. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 (Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.