Росіяни вбили у Херсоні волонтера Олександра Івахненка

Він допомагав закривати вікна після попередніх прильотів.

Сьогодні, 19 березня, від обстрілу російських окупаційних військ у Херсоні загинув волонтер Олександр Івахненко.

Про це повідомила волонтерка Анастасія Проценко.

“Під час сьогоднішнього обстрілу не стало нашого друга-волонтера. Він якраз допомагав закривати вікна після попередніх прильотів”, - написала вона.

Як розповів Суспільному волонтер Андрій Ватажко, Олександр Івахненко розвозив людям гарячі обіди, допомагав евакуйовувати жителів з червоної зони та усував наслідки після російських атак.

"Він був неймовірно світлою, доброю і чуйною людиною, яка завжди знаходила сили підтримати, пожартувати та подарувати посмішку навіть у найскладніших ситуаціях. Олександр безкорисливо допомагав людям, вірив у добро і робив цей світ кращим. У нього лишилася дівчина та дитина", - розповів Андрій Ватажко.