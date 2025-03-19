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Росіяни вбили у Херсоні волонтера Олександра Івахненка

Він допомагав закривати вікна після попередніх прильотів.

Росіяни вбили у Херсоні волонтера Олександра Івахненка
Олександр Івахненко
Фото: Анастасія Уколова

Сьогодні, 19 березня, від обстрілу російських окупаційних військ у Херсоні загинув волонтер Олександр Івахненко.

Про це повідомила волонтерка Анастасія Проценко.

“Під час сьогоднішнього обстрілу не стало нашого друга-волонтера. Він якраз допомагав закривати вікна після попередніх прильотів”, - написала вона.

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Як розповів Суспільному волонтер Андрій Ватажко, Олександр Івахненко розвозив людям гарячі обіди, допомагав евакуйовувати жителів з червоної зони та усував наслідки після російських атак.

"Він був неймовірно світлою, доброю і чуйною людиною, яка завжди знаходила сили підтримати, пожартувати та подарувати посмішку навіть у найскладніших ситуаціях. Олександр безкорисливо допомагав людям, вірив у добро і робив цей світ кращим. У нього лишилася дівчина та дитина", - розповів Андрій Ватажко.

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