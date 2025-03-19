Зеленський: Україна підготує списки об'єктів цивільної інфраструктури, які є пріоритетними для припинення вогню

Ці об'єкти в подальшому будуть узгоджуватись.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відеоспілкуванні з журналістами, що від американської сторони поступили сигнали щодо припинення вогню по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

“Я сказав президенту Трампу, що цивільна інфраструктура дуже всеосяжне поняття, і ми підготуємо список об'єктів, які вважаємо пріоритетними, і що ми вважаємо цивільною інфраструктурою”, - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що до цивільної інфраструктури можуть віднести і портову інфраструктуру і залізницю.