Зеленський: кілька F-16 прилетіли в Україну

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відповідь на питання LB.ua, що в Україну прилетіли декілька F-16.
“Руські набрехали, що збили F-16. Це брехня. F-16 ніхто не збив. А от декілька F-16 прилетіли в Україну”, - сказав президент.
- Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил ЗСУ над Сумською областю - фейк російської пропаганди, заявив Центр протидії дезінформації при РНБО.
- У січні цього року стало відомо про історичний рекорд: український пілот на F-16 Fighting Falcon збив 6 ворожих ракет за один бойовий виліт.