Зеленський: кілька F-16 прилетіли в Україну

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відповідь на питання LB.ua, що в Україну прилетіли декілька F-16.

“Руські набрехали, що збили F-16. Це брехня. F-16 ніхто не збив. А от декілька F-16 прилетіли в Україну”, - сказав президент.