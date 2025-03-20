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Зеленський: кілька F-16 прилетіли в Україну

Інформацію про збиття F-16 Зеленський назвав брехнею.

Зеленський: кілька F-16 прилетіли в Україну
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відповідь на питання LB.ua, що в Україну прилетіли декілька F-16.

“Руські набрехали, що збили F-16. Це брехня. F-16 ніхто не збив. А от декілька F-16 прилетіли в Україну”, - сказав президент.

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  • Інформація про збиття літака F-16 Повітряних сил ЗСУ над Сумською областю - фейк російської пропаганди, заявив Центр протидії дезінформації при РНБО.
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