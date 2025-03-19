Володимир Зеленський: Україна не визнає втрати території, і Трамп це розуміє

Люди не повернуться у міста, по яким проходить лінія фронту, запевнив Трампа Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у відповідь на питання LB.ua, що президент Трамп розуміє - юридично ми не визнаємо втрати територій.

“Питання територій буде найскладнішим. Це буде для нас всіх виклик. Ми будемо захищати максимально Україну в цих питаннях, але нам буде непросто”, - повідомив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що обговорив питання розрізаних війною території із Трампом, і повідомив, що це будуть мертві території, куди люди не повернуться. Президент запевнив американського колегу, що це у випадку великих міст “буде Берлін”, і це “не варіант”.